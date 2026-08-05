Le PSG s’incline face à Majorque pour son premier match amical

Le PSG entamait la préparation de sa saison 2026-2027 ce mercredi soir avec la rencontre contre Majorque. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait faire sans de nombreux cadres.

La saison 2026-2027 du PSG va officiellement commencer dans une semaine, avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa à Salzbourg (21 heures, Canal Plus). Avant cette rencontre, le club de la capitale va jouer deux matches de préparation. Le premier avait lieu ce mercredi soir avec le déplacement à Majorque. Cette rencontre était l’une des conditions au transfert de Kang-in Lee au PSG en 2023. Manque de chance, l’international sud-coréen n’était pas présent sur la pelouse ce soir, lui qui a été transféré à l’Atlético de Madrid cet été.

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Senny Mayulu capitaine, un jeune né en 2010 titulaire

Pour cette rencontre, Luis Enrique devait faire sans plusieurs de ses cadres qui ne sont pas encore revenus de la Coupe du monde (Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez) alors que Vitinha, João Neves, Nuno Mendes étaient trop courts pour ce match, eux qui sont revenus à l’entraînement seulement lundi. Pour cette rencontre contre Majorque, Luis Enrique avait convoqué quinze titis, dont six sont titulaires. Axel Koukaba, seize ans, commençait en défense centrale aux côtés d’Ilya Zabarnyi.

Le résumé du match

Malgré un certain déchet technique dans le jeu, l’équipe parisienne affichait une certaine envie. La première occasion est venue d’Ibrahim Mbaye, dont le tir puissant a heurté la transversale d’Arnau Tenas (20e). Mais dans la foulée, Majorque a puni les Parisiens sur leur première incursion du match.Après avoir éliminé Dimitri Lucea d’une feinte de corps dans la surface parisienne, Zito Luvumbo a trompé de près Matvey Safonov (1-0, 21e). Un but qui a assommé cette jeune équipe parisienne. L’équipe de deuxième division espagnole a même fait le break juste avant la pause. Profitant d’un contre et d’une mauvaise passe d’Illia Zabarnyi, Jan Virgili a inscrit le deuxième but de son équipe en trompant, avec sang-froid, le portier parisien (2-0, 41e).

Pour ce second acte, Luis Enrique a décidé de lancer Lucas Chevalier. Mais, à l’instar de Matvey Safonov, le portier français a été victime du réalisme adverse. Sur un corner, le capitaine Antonio Raíllo a profité de l’apathie de la défense parisienne pour porter le score à 3-0 (51e). Quelques minutes plus tard, le portier français s’est interposé devant Adrián Fuentes (56e). À l’heure de jeu, Luis Enrique a procédé à plusieurs changements. La première situation parisienne de la seconde période est venue d’Adam Ayari. La frappe du Titi a été détournée par Iván Cuéllar (70e). Pour son premier match de préparation, cette jeune équipe du PSG s’est lourdement inclinée sur la pelouse de Majorque (0-3). Le prochain match amical aura lieu samedi contre Manchester United.

Fil du match

0′ Le PSG lance son premier match de préparation de la saison 2026-2027.

15′ Malgré quelques déchets techniques dans le jeu, les Parisiens montrent beaucoup d’envie dans ce premier quart d’heure

18′ Les Parisiens font circuler le ballon depuis quelques minutes.

19′ Trouvé à l’entrée de la surface par Mayulu, Ndjantou revient sur son pied droit mais son tir est contré par la défense adverse.

20′ LA TRANSVERSALE POUR MBAYE. Sur son côté droit, Mbaye percute et entre dans la surface. La frappe puissante du Sénégalais touche la transversale de Tenas.

21′ BUT POUR MAJORQUE (1-0). Après avoir facilement éliminé d’une feinte de corps Lucea dans la surface, Luvumbo trompe Safonov d’une frappe de près.

31′ Mésentente entre Ndjantou et Mbaye. Dommage pour les Parisiens qui s’étaient procurés une bonne contre-attaque.

34′ Suite à une relance manquée de Lucea, Majorque récupère le ballon et le tir de Virgili est contré en corner. Ce dernier ne donnera rien.

36′ Après une perte de balle plein axe de Lucea, Torre entre dans la surface mais Dro Fernandez le stoppe avec autorité.

40′ Après un excellent contrôle, Kvaratkshelia se fait stopper à l’entrée de la surface, mais pas de faute sifflée.

41 BUT DE MAJORQUE (0-2). Sur le contre, le club espagnol fait le break grâce à Virgili. Au départ de l’action, l’arbitre n’a pas sifflé une faute pourtant évidente sur Kvaratskhelia puis Zabarnyi a manqué sa passe qui a mené au but de Majorque.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 La défense parisienne en difficulté face à une percée plein axe de Fuentes. Sa frappe finit dans les gants de Safonov.

45’+2 C’est la pause à Majorque. Les Parisiens sont menés 2-0 dans ce premier acte.

46′ La seconde période débute à Majorque avec un changement côté parisiens. Safonov cède sa place à Chevalier.

51′ BUT DE MAJROQUE (3-0). Sur un corner, Raillo a profité d’une défense apathique du PSG pour marquer d’une tête.

53′ La frappe lointaine de Sanchez passe juste à côté du poteau de Chevalier.

56′ Après une grosse accélération pour éliminer Koukaba, Fuentes bute sur Chevalier.

58′ Après une action bien construite, la frappe de Mayulu n’est pas cadrée.

63′ Plusieurs changements pour le PSG. Kvaratskhelia, Ndjantou, Mbaye et Lucea cèdent leur place à Ayari, Bourdin, Idder et Pacho.

68′ Bonne intervention défensive de Pacho, qui repousse en corner un centre dangereux de Majorque.

70′ La voici la meilleure occasion parisienne de la seconde période. La frappe d’Ayari est repoussée par Cuellar.

74′ Nouveau changement pour le PSG. Dro Fernandez cède sa place à Abo El Nay.

80′ Les Parisiens font circuler le ballon en cette fin de match.

82′ Deux nouveaux changements pour le PSG. Boly et Mayulu cèdent leur place à Fanne Drame et Meité.

90′ C’est terminé. Une équie rajeunie du PSG chute lourdement face à Majorque pour son premier match de préparation. Le prochain match aura lieu samedi face à Manchester United (17h).

Les compositions de Majorque / PSG