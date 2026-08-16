Le PSG s’incline face au RC Lens au Trophée des Champions

Malgré une supériorité numérique durant la seconde période, le PSG s’est incliné face au RC Lens lors du Trophée des Champions. Place au championnat désormais.

Quatre jours après sa victoire en Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1), le PSG pouvait remporter un nouveau trophée en ce début de saison 2026-2027. À l’occasion du Trophée des Champions, les Rouge & Bleu affrontaient le RC Lens au stade Bollaert. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait fait des choix importants dans son onze de départ avec les titularisations d’Illia Zabarnyi et de Lucas Digne en défense, ainsi que la présence de Lucas Beraldo dans l’entrejeu. En attaque, Maghnes Akliouche enchaînait une deuxième titularisation, tandis qu’Ousmane Dembélé débutait sur le banc. À noter le choix fort du coach parisien d’écarter de la feuille de match Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola, sur le départ.

Le résumé du match

Dans un premier acte maîtrisé sur le plan physique et technique, le PSG a cependant pêché dans la finition. Face à des Lensois en difficulté, les frappes de Khvicha Kvaratskhelia (8e, 25e) et Maghnes Akliouche (8e) ont été repoussées par un Robin Risser vigilant. Malgré cette domination, les Rouge & Bleu ont été punis contre le cours du jeu. Sur un tir manqué de Matthieu Udol, Florian Thauvin en a parfaitement profité, surgissant au second poteau pour tromper Matvey Safonov de près (1-0, 32e). Un but qui a sonné les Parisiens pendant quelques minutes. Cependant, le double champion d’Europe en titre a bénéficié d’un carton rouge logique de Kyllian Antonio pour un tacle mal maîtrisé sur la cheville de Maghnes Akliouche (39e). Et les joueurs de Luis Enrique en ont failli profiter juste avant la pause, mais le tir en angle fermé de Désiré Doué a trouvé la transversale lensoise (45e+3). Dominateurs, les Parisiens ont regagné les vestiaires avec un but de retard (1-0).

Alors que le PSG n’arrive pas à trouver la faille dans le bloc bas lensois malgré sa supériorité numérique, Luis Enrique a décidé de lancer ses joueurs avec les entrées en jeu de Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé à l’heure de jeu (60e). Rapidement, le Portugais s’est mis en évidence. Au terme d’une action collective de grande classe, le latéral gauche a buté sur Robin Risser (62e). Dix minutes plus tard, à la suite d’une nouvelle belle action collective, Ousmane Dembélé a vu son tir capté par le portier français (73e). Par la suite, Fabian Ruiz s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu très limite de Désiré Doué (76e). Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé a vendangé une grosse occasion juste devant le but adverse, après un excellent travail de Désiré Doué (81e). Puis, les Parisiens ont également été réduits à dix en fin de rencontre avec l’exclusion de Nuno Mendes suite à un geste d’humeur sur Michał Skóraś (87e). Dans une fin de match folle, les Parisiens ont poussé pour égaliser, mais en vain. Malgré sa domination, le PSG s’est donc incliné face au RC Lens lors du Trophée des Champions. Place désormais au championnat, avec la réception du Stade Rennais dimanche prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ En ce début de match, les Lensois conservent le ballon.

8′ Première situation pour le PSG avec une frappe de Kvaratskhelia repoussée par Risser. Dans la foulée, la frappe lointaine d’Akliouche passe juste à côté.

12′ Gros début de match de Zaïre-Emery, qui n’hésite pas à se projetter.

13′ Dommage pour Akliouche. Parfaitement lancé dans la profondeur par Vitinha, le néo-Parisien se fait reprendre de justesse par la défense dans la surface.

20′ Grosse domination parisienne, qui ne manque plus qu’à être concrétisée par un but.

22′ Après avoir déposé son adversaire sur son côté droit, Doué voit son centre être repoussé par la défense lensoise.

24′ Excellent retour défensif de Beraldo dans les pieds d’Ivanovic.

25′ Dans la foulée de l’action lensoise, le PSG part en contre, mais la frappe de Kvaratskhelia est captée par Risser.

27′ Après une feinte de centre dans la surface, Akliouche trouve Doué, dont le tir est détourné par la défense adverse.

32′ But pour le RC Lens contre le cours du jeu (1-0). Sur un tir manqué d’Udol, Thauvin en profite pour surgir au second poteau et tromper Safonov de près.

34′ Il faudra surveiller l’état de Pacho, qui saigne après un contact avec Sima juste avant le but.

37′ Les Parisiens doivent se remettre dans le match après cette ouverture du score.

39′ CARTON ROUGE POUR ANTONIO. Le jeune de 18 ans a touché la cheville d’Akliouche sur un tacle virulent. Un carton rouge logique.

42′ Avec plus d’espaces, les Parisiens auront des opportunités à saisir.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 LA BARRE DE DOUE. Après une récupération d’Akliouche dans la surface adverse, Doué frappe fort dans un angle fermé, mais le ballon touche la barre de Risser.

45’+3 C’est la pause à Bollaert. Dominateur, le PSG a craqué contre le cours du jeu sur un but de Thauvin. Mais les Parisiens pourront profiter de l’exclusion d’Antonio pour revenir dans ce match en seconde période.

46′ La seconde période débute. Avec l’infériorité numérique de son équipe, le coach lensois a réalisé un changement défensif avec l’entrée en jeu d’Aguilar en lieu et place de l’attaquant Ivanovic.

47′ Sans surprise, les Parisiens font circuler le ballon face au bloc bas adverse.

48′ Bien décalé à gauche par Kvaratskhelia, le centre de Digne termine dans les gants de Risser.

49′ À l’entrée de la surface, Vitinha enroule sa frappe, mais cela passe à côté.

57′ Sur un corner repoussé par la défense parisienne, Cuisance arme une reprise de volée, captée par un Safonov vigilant sur sa ligne.

58′ Sur un contre mené par Ganiou, après un duel remporté face à Doué, l’action se poursuit et Thauvin arme une frappe de loin. Cela termine à côté du but parisien.

60′ Triple changement pour le PSG. Nuno Mendes, F.Ruiz et Dembélé prennent la place de Digne, Beraldo et Akliouche.

61′ Directement, Nuno Mendes tente une frappe lointaine, mais cela passe au-dessus du but de Risser.

62′ Quelle action collective du PSG. Dans un petit espace dans la surface, Doué, F.Ruiz et Nuno Mendes s’échangent le ballon, puis la frappe du Portugais est repoussée par Risser.

62′ Dans la foulée, la frappe du gauche de Dembélé n’est pas cadrée.

63′ Carton jaune pour Doué après un tacle sur Udol.

69′ La frappe lointaine de Doué passe juste au-dessus de la transversale.

70′ Changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Mayulu. Le Titi va évoluer au poste d’ailier gauche.

73′ À la suite d’une belle action collective, Dembélé repique dans l’axe et arme une frappe, mais Risser se couche bien pour capter le ballon.

75′ Il reste un quart d’heure aux Parisiens pour égaliser dans cette rencontre.

76′ But refusé pour le PSG. Lancé dans la profondeur, Doué sert sur un plateau F.Ruiz, qui marque dans le but vide. Mais le Français est signalé de justesse en position de hors-jeu.

77′ La frappe enroulée de Doué est captée en deux temps par Risser.

81′ Grosse occasion manquée par Dembélé. Après un festival de Doué dans un petit espace, le ballon arrive avec chance à Dembélé juste devant Risser, mais le numéro 10 parisien voit sa reprise s’envoler au dessus du but.

82′ Dernier changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Dro Fernandez.

86′ Sur un contre, les Lensois étaient proches du break mais Skoras ne cadre pas son tir.

87′ CARTON ROUGE POUR NUNO MENDES. Le Portugais a mis un coup de coude à Skoras sur un geste de frustration.

89′ Situation litigieuse. Les Lensois ont inscrit un but, mais l’arbitre avait sifflé une faute juste avant et donne un carton jaune à F.Ruiz.

90′ Ça distribue les cartons jaunes avec Bulatovic et Hakimi avertis.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 La frappe de loin de Doué est captée par Risser.

90’+5 Dernier corner pour le PSG. C’est l’ultime opportunité, mais cela termine par un coup de sifflet de l’arbitre.

90’+5 C’est terminé. Malgré une supériorité numérique en seconde période, le PSG s’incline face au RC Lens au Trophée des Champions (0-1). Le PSG lancera sa saison de championnat dimanche prochain avec la réception du Stade Rennais.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

Finale du Trophée des champions – Stade : Bollaert – Horaire : 20h45 – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Mathieu Vernice et Cyril Gringore – But : Thauvin (32e) – Cartons : Antonio (rouge, 39e), Doué (63e), Ninp Mendes (rouge, 87e), Bulatovic (90e), Hakimi (90e), Bulatovic (90e)

Le XI du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Nawrocki – Abdulhamid, Titraoui (Haidara, 81e), Cuisance (Bulatovic, 64e), Udol – Thauvin (c) (Skoras, 75e), Ivanovic (Aguilar, 46e), Sima (Fofana, 75e) Remplaçants : Gorgelin, Aguilar (46e), Skoras (75e), Sagnan, Bulatovic (64e), Haidara (81e), Sotoca, Fofana (75e), Mesloub

: Risser – Antonio, Ganiou, Nawrocki – Abdulhamid, Titraoui (Haidara, 81e), Cuisance (Bulatovic, 64e), Udol – Thauvin (c) (Skoras, 75e), Ivanovic (Aguilar, 46e), Sima (Fofana, 75e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Digne (Nuno Mendes, 60e) – Vitinha, Beraldo (F.Ruiz, 60e), Zaïre-Emery (Dro, 82e) – Akliouche (Dembélé, 60e), Doué, Kvaratskhelia (Mayulu, 70e) Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes (60e), F.Ruiz (60e), Dro (82e), Dembélé (60e), Mayulu (70e), Ndjantou

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Digne (Nuno Mendes, 60e) – Vitinha, Beraldo (F.Ruiz, 60e), Zaïre-Emery (Dro, 82e) – Akliouche (Dembélé, 60e), Doué, Kvaratskhelia (Mayulu, 70e)