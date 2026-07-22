Le PSG s’intéresse à une jeune pépite de Palmeiras

Depuis plusieurs années, le PSG cherche à recruter des jeunes prometteurs dans le monde entier. Le club de la capitale s’intéresserait à João França de Palmeiras.

Luis Campos aime prospecter dans le monde entier pour trouver des jeunes pépites prometteuses. Le marché brésilien est l’un des plus actifs. Lors du mercato hivernal 2024, le conseiller sportif du PSG avait recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Régulièrement, il est associé à des jeunes pépites brésiliennes. La dernière en date, João França. Le jeune attaquant (16 ans) de Palmeiras serait suivi par les doubles champions d’Europe.

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Des émissaires du PSG ont supervisé João França

Ces dernières années, le club brésilien a vu plusieurs de ses pépites, Endrick, Estêvão ou encore Luis Guilherme, rejoindre l’Europe. Pour sa dernière pépite, João França, Palmeiras aimerait le conserver encore un moment. Pour cela, il a réussi à lui faire signer son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. Il est donc lié avec Palmeiras jusqu’en juin 2029, selon les informations de Globo Esporte. Le média brésilien explique que Palmeiras a inséré une clause de 100 millions d’euros dans son contrat pour repousser ses prétendants, dont le PSG qui a envoyé des émissaires superviser João França à de nombreuses reprises.





