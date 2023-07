Le PSG s’intéresserait au jeune ailier ghanéen Ernest Nuamah

Même si le PSG a comme priorité Bernardo Silva au poste d’ailier droit, le club de la capitale s’intéresse aussi aux jeunes joueurs prometteurs. Ce serait le cas de l’ailier ghanéen Ernest Nuamah (19 ans).

Le PSG ne compte pas recruter que des joueurs expérimentés. Il scrute aussi les jeunes joueurs prometteurs qu’il pourra aider à se développer pour pourquoi pas s’imposer dans le onze des Rouge & Bleu dans le futur. Selon les informations de l‘Equipe, le club de la capitale aurait un œil sur le jeune ailier gauche ghanéen de Nordsjaelland, Ernest Nuamah (19 ans).

Une première offre refusée par le club norvégien

Le quotidien sportif explique que le PSG aurait déjà formulé une première offre au club danois, sans pour autant en dévoiler le montant. sur le site spécialisé, Transfermarkt, il est estimé à six millions d’euros. Mais cette dernière a été refusée par Nordsjaelland. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec son club, il a été élu meilleur joueur du championnat danois. Il a terminé la saison dernière avec quinze buts et quatre passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues. L’Equipe explique que le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque Lille et Reims seraient également intéressés par Ernest Nuamah.