Le PSG s’intéresserait de près à une pépite brésilienne

Le PSG est toujours à l’affût de jeunes pépites du monde entier pour renforcer son effectif. Le dernier en date, Luis Pacheco, milieu défensif de Palmeiras (18 ans).

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est réputé pour trouver les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Le dirigeant portugais a ramené plusieurs jeunes pépites à Monaco, Lille et au PSG ces dernières années. Selon la presse brésilienne, le club de la capitale suivrait de près un jeune milieu de terrain qui évolue à Palmeiras, Luis Pacheco (18 ans).

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Le PSG pas seul sur le dossier

Selon les informations du média Terra, le PSG et le Shakhtar Donetsk sont fortement intéressés par Luis Pacheco. Un intérêt qui ne serait pas nouveau, indique la parution. Terra indique que le milieu de terrain, encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Palmeiras, a une clause libératoire de 100 millions d’euros. Lancé chez les professionnels en 2025, Luis Pacheco compte six apparitions en championnat du Brésil avec Palmeiras.