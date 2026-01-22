Le PSG sixième de Ligue des champions avant la dernière journée

Malgré sa défaite contre le Sporting (2-1), le PSG reste dans les huit premiers avant la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Troisième de la phase de ligue de la Ligue des champions avant sa rencontre contre le Sporting mardi soir. Après sa défaite, le club de la capitale se retrouvait à la cinquième place mais pouvait sortir du top 8 avec les différents résultats de la soirée de mercredi. Il y avait six conditions pour que le club de la capitale descende à la neuvième place. « L’Atalanta Bergame (face à l’Athletic) ne perd pas, l’Atlético de Madrid (Galatasaray), Liverpool (OM), Chelsea (Paphos), Newcastle (PSV Eindhoven) et le Barça (Slavia Prague) s’imposent (uniquement en cas de larges succès dans ces trois derniers cas)« , indiquait L’Equipe. Il fallait que quatre de ses six scénarios se réalisent pour voir le PSG dégringoler dans le classement.

À égalité avec sept équipes

Mais cela ne s’est pas réalisé et le PSG n’a perdu qu’une place, se trouvant à la sixième place avant la dernière journée de la phase de ligue, où il défiera mercredi soir – au Parc des Princes – Newcastle, qui s’est largement imposé contre le PSV Eindhoven (3-0). Le PSG devra impérativement s’imposer contre les Magpies pour conserver sa place dans le top 8. En effet, il est à égalité de points (13) avec pas moins de sept équipes. Un autre résultat qu’une victoire compromettrait fortement la place du PSG dans le Top 8 et il devrait donc passer par les barrages, avec un match aller-retour, pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.