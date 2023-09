Le PSG, sixième plus jeune effectif d’Europe

Au sortir d’un fructueux mercato estival, le PSG s’est grandement renforcé, et notamment avec de jeunes éléments. Ce qui fait de l’effectif rouge et bleu l’un des plus jeunes des cinq grands championnats aujourd’hui.

Le dernier mercato estival a été l’occasion pour le PSG de faire feu de tout bois. Pas moins de 12 joueurs ont ainsi été recrutés. Un recrutement, du reste, tourné vers la jeunesse. Car oui, mis à part Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Milan Skriniar, les autres néo rouge et bleu ont tous moins de 25 ans. De quoi permettre au club de la capitale de pouvoir travailler sur le long terme avec une certaine forme de sérénité. En parallèle, Neymar Jr (31 ans), Lionel Messi (36 ans) ou Sergio Ramos (37 ans) ont, eux, plié bagages durant l’intersaison.

Toulouse, club numéro un

D’ailleurs, comme nous le relaye Data Scout sur son compte Twitter, cet état de fait à une conséquence directe sur l’âge moyen au sein de l’équipe parisienne. En effet, le PSG peut se targuer de posséder le sixième effectif le plus jeune au sein des cinq grands championnats avec une moyenne de 25 ans tout pile. C’est un club de Ligue 1 qui tient, en outre, la première place. Il s’agit du Toulouse FC avec un âge moyen de 24,3 ans.. Le podium est complété par Brighton (24,4) et Arsenal (24,6).