Le PSG snobe Ligue 1+ pour sa préparation

Le PSG jouera deux matches amicaux début août pour lancé sa nouvelle saison. Une préparation qui ne sera pas diffusée sur Ligue 1+.

Le Paris Saint-Germain reprendra bientôt le chemin de l’entraînement. Vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique sont attendus sur le pont ce 25 juillet. Dix jours plus tard, soit le 5 août, ils disputeront leur premier match amical du côté de Majorque. Dans la foulée, le club de la capitale se rendra en Suède pour défier Manchester United, là aussi en amical.

À lire aussi : Un match amical entre le PSG et Majorque prévu dans les prochains mois

Le PSG jouera ses matches amicaux sur beIN SPORTS

Et malgré des discussions avec le PSG pour une diffusion sur Ligue 1+, la chaine, qui diffusera l’intégralité du championnat de France la saison prochaine, n’a pas eu gain de cause. En effet, selon L’Équipe, les Rouge et Bleu ont préféré se tourner vers beIN SPORTS pour la diffusion de leurs deux matches amicaux.



Pour rappel, le PSG disputera, dès le 12 août prochain, son premier match officiel. Ce sera contre Aston Villa pour la Super Coupe d’Europe. Et quatre jours plus tard, le 16 août, les Parisiens affronteront le RC Lens pour le Trophée des Champions. Un choc qui sera bien diffusé sur Ligue 1+ cette fois-ci.