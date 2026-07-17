Le PSG snobe Ligue 1+ pour sa préparation
Le PSG jouera deux matches amicaux début août pour lancé sa nouvelle saison. Une préparation qui ne sera pas diffusée sur Ligue 1+.
Le Paris Saint-Germain reprendra bientôt le chemin de l’entraînement. Vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique sont attendus sur le pont ce 25 juillet. Dix jours plus tard, soit le 5 août, ils disputeront leur premier match amical du côté de Majorque. Dans la foulée, le club de la capitale se rendra en Suède pour défier Manchester United, là aussi en amical.
Le PSG jouera ses matches amicaux sur beIN SPORTS
Et malgré des discussions avec le
PSG pour une diffusion sur Ligue 1+, la
chaine, qui diffusera l’intégralité du championnat de
France la saison prochaine, n’a pas eu gain de
cause. En effet, selon L’Équipe, les Rouge et Bleu ont préféré se tourner vers
beIN SPORTS pour la diffusion de leurs deux matches
amicaux.
Pour rappel, le PSG disputera, dès le 12 août prochain, son premier match officiel. Ce sera contre Aston Villa pour la Super Coupe d’Europe. Et quatre jours plus tard, le 16 août, les Parisiens affronteront le RC Lens pour le Trophée des Champions. Un choc qui sera bien diffusé sur Ligue 1+ cette fois-ci.