Le PSG s’offre Khalil Ayari, un espoir du football tunisien

Le PSG continue de renforcer son équipe Espoirs. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Khalil Ayari, jeune espoir tunisien, en provenance du Stade Tunisien. Il est prêté jusqu’en juin 2026 avec une option d’achat dont le PSG n’a pas dévoilé le montant. Le jeune attaquant va intégrer l’effectif de l’équipe Espoirs ont fait savoir les Rouge & Bleu dans leur communiqué. Dans ce dernier, les Champions d’Europe ont également annoncé la prolongation de certains joueurs de son centre de formation.

De nombreuses prolongations et d’autres arrivées également officialisées

Vainqueur Diyinu Nzinga (17 ans) a signé un contrat stagiaire de deux saisons, soit jusqu’en juin 2027 avec le PSG et intégrera également l’équipe Espoirs. C’est aussi le cas de Djamy Olax, qui a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2026. Eddy Doué, lui, a signé un premier contrat professionnel d’un an avec le PSG. Ethan Luvambano a aussi signé un contrat professionnel, mais lui de trois ans. Il est donc lié au PSG jusqu’en juin 2028 et évoluera dans un premier temps avec l’équipe Espoirs. Ilian Mhand Yamna a lui signé un contrat professionnel de deux ans, soit jusqu’en juin 2027. De son côté, Dimitri Lucea a signé un contrat stagiaire de deux ans, tout comme Fabio Domingos et Noa Bezeme. Bryan Francillonne, prolonge, lui, d’un an son contrat avec le PSG. Il est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026. Charles Bouygue et Edem Ghalleb ont signé un contrat d’un an et évolueront avec les U19. De son côté, Landry N’Guessan s’engage avec le Paris Saint-Germain pour une durée de deux ans en tant que stagiaire. Il arrive de Troyes et jouera dans un premier temps avec l’équipe Espoirs. C’est aussi le cas de Mohamed Amine ElIdrissi qui arrive en provenance d’Amiens et qui a signé un an.