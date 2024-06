Le PSG s’offre Marseille en demi-finale du championnat U19

Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affrontait Marseille en demi-finale du championnat de France. Et les Parisiens se sont imposés grâce à un but de Senny Mayulu.

Après sa démonstration contre Lyon en quart de finale (5-0), l’équipe U19 du PSG affrontait Marseille – au Campus de Poissy – en demi-finale du championnat de France. Par rapport au match contre les Lyonnais, Zoumana Camara peut compter sur les retours d’Ethan Mbappé, Senny Mayulu, Yoram Zague et Joane Gadou. Dans un début de match dominé par les Rouge & Bleu, il faudra attendre la 32e minute pour voir le PSG ouvrir le score. Trouvé sur le côté gauche de la surface, Senny Mayulu tente sa chance et trompe le gardien marseillais (1-0, 32e). Après cette ouverture du score, les titis parisiens vont se procurer de nouvelles occasions sans pour autant réussir à prendre un avantage plus large. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce léger avantage parisien.

Senny Mayulu buteur

En seconde période, le PSG va continuer sa domination et se procurer plusieurs très grosses occasions. Mais soit les joueurs de Zoumana Camara voient leurs tentatives repoussées par le gardien, soit par le poteau. Les Parisiens valideront leur domination par un but d’Ibrahim Mbaye. Lancé sur le côté droit, Yoram Zague se défait de son défenseur et centre en retrait dans la surface. La première tentative est repoussée par le gardien marseillais avant que le ballon ne revienne dans les pieds de Mbaye qui propulse le ballon au fond des filets (2-0, 73e). Lors de la célébration de ce but, Ethan Mbappé et Senny Mayulu sont restés quelques minutes au sol, semblant être blessés. Ils se sont finalement relevés avant d’être remplacés. À cinq minutes de la fin de la rencontre, une confusion apparaît. Les Marseillais portent une réclamation. En effet, les deux joueurs entrés en jeu quelques minutes plus tôt du côté du PSG ne porteraient pas le bon numéro. La réclamation posée, le match a pu reprendre et le club de la capitale s’est fait peur à deux reprises, avec notamment un coup franc direct qui s’écrase sur la barre parisienne, mais sans encaisser de but (2-0). Le PSG s’est donc qualifié pour la finale du championnat U19, qui se déroulera le 16 juin prochain (16 heures). Ils affronteront Auxerre, qui a surclassé Montpellier dans l’autre demi-finale (3-0).