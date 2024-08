Après sa victoire contre Le Havre la semaine dernière, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Montpellier en ouverture de la deuxième journée. Et les Parisiens ont surclassé Montpellier grâce à une très grosse prestation (6-0)

Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma commence dans les buts. Il est défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, qui fait ses débuts cette saison, lui qui était suspendu pour la rencontre contre les Havrais. Au milieu, le coach du PSG a décidé d’aligner un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, auteur d’une bonne entrée la semaine dernière, et Vitinha. Pour remplacer Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé de titulariser Marco Asensio en faux numéro 9, au côté d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Les Parisiens vont commencer la rencontre sur les chapeaux de roues et ouvrir le score dès la troisième minute. Côté gauche, l’international français s’appuie sur Joao Neves dans l’axe qui le lance sans contrôle en profondeur. L’ancien Lyonnais se projette dans la surface montpelliéraine et trompe Benjamin Lecomte d’une frappe du pied droit qui touche le poteau avant d’entrer (1-0, 4e). Après cette ouverture du score, le PSG continue de dominer et va se procurer plusieurs occasions, avant de voir Marco Asensio aggraver le score. Après une interception de Bradley Barcola, l’international espagnol lance en profondeur le numéro 29 du PSG. Ce dernier fixe aux abords de la surface avant de passer dans l’axe à Neves. Le Portugais, sans contrôler, sert parfaitement Asensio lancé devant lui. L’Espagnol bat Lecomte d’un plat du pied droit (2-0, 24e). Pas dangereux depuis le début de la rencontre, Montpellier va se procurer une occasion. Sur un corner, Nordin dévie le ballon, mais voit sa tentative repoussée par Gianluigi Donnarumma (29e). Une petite frayeur sans conséquence, le PSG repart de l’avant, se procure quelques occasions notamment par Marquinhos (35e) et Warren Zaïre-Emery (43e), sans marquer. Le PSG rentre aux vestiaires avec cet avantage de deux buts.

Le PSG s’offre un festival au Parc des Princes

En seconde période, le PSG poursuit sa domination et va rapidement refaire trembler les filets. Lancé en profondeur sur le côté droit par Marco Asensio, Ousmane Dembélé pénètre dans la surface de Montpellier et trouve Bradley Barcola. Seul, ce dernier propulse le ballon au fond des filets, son troisième but de la saison (3-0, 53e). Cinq minutes plus tard, Nuno Mendes adresse un très beau centre pour Achraf Hakimi, qui trompe Lecomte d’une demi-volée (4-0, 58e). Deux minutes plus tard, trouvé dans la surface par Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery se débarrasse de son défenseur d’un petit pont avant d’ajuster Benjamin Lecomte du pied droit (5-0, 60e). Dans la foulée, Désiré Doué a remplacé Bradley Barcola pour jouer ses premières minutes avec le PSG. Il va rapidement se procurer une belle occasion. Trouvé sur le côté droit de la surface, il résiste à Savanier, entre dans la surface à droite, efface Sacko et tire fort du droit dans un angle fermé. Lecomte détourne sa tentative en corner. Il se procurera une deuxième situation, toujours stoppé par le gardien montpelliérain (74e). Même si Montpellier se procure quelques situations, le PSG va garder la maîtrise de la rencontre, s’offrir des occasions et réussir à s’offrir un sixième but. Sur le côté droit de la défense, Désiré Doué trouve Achraf Hakimi à l’entrée de la surface. Il transmet à Kang-in Lee, qui trompe d’une belle frappe le gardien héraultais (6-0, 82e). Les Parisiens s’imposent donc de fort belle manière et poursuivent leur début de saison de rêve. Le PSG retrouvera le championnat dimanche soir (20h45, DAZN), avec un déplacement à Lille.

Fil du match

0′ Le PSG a donné le coup d’envoi de la rencontre

3′ Buttttt pour le PSG ! Bradley Barcola déborde sur le côté gauche et pénètre dans la surface montpelliéraine avant de tromper Lecomte d’une très belle frappe qui touche le poteau avant de rentrer.

6′ Sur un corner d’Ousmane Dembélé, Joao Neves se retrouve seul dans la surface et tente sa chance de la tête. Mais cela passe au-dessus.

9′ Après une faute sur Bradley Barcola aux 30 mètres, Achraf Hakimi se présente, mais son coup franc passe largement au-dessus.

17′ Première tentative pour Montpellier mais la frappe de Savanier, dès 25 mètres, passe à côté du but de Gianluigi Donnarumma.

24′ Quelle action collective du PSG pour le deuxième but du match. Après une récupération de Barcola dans la moitié de terrain parisienne, Asensio récupère le ballon et lance Barcola en profondeur. Ce dernier trouve Joao Neves au centre de la surface, qui trouve Asensio qui trompe Lecomte. Deuxième passe décisive du match et quatrième de la saison pour l’international portugais !

26′ Barcola arrive à se débarrasser de la défense montpelliéraine et tente un piqué à l’entrée de la surface mais ça passe à côté du but.

28′ Sur un corner, Nordin dévie le ballon mais Donnarumma s’interpose magnifiquement.

35′ Sur un coup franc à droite de la surface, Hakimi trouve la tête de Marquinhos mais la tentative du capitaine du PSG passe à côté.

43′ Warren Zaïre-Emery tente sa chance de l'extérieur de la surface mais sa tentative est repoussée en corner par Lecomte.

45e+3' Mi-temps. Le PSG contrôle totalement cette rencontre et mène logiquement au score (2-0).

46′ Le match reprend

53′ Trouvé sur le côté droit par Marco Asensio, Ousmane Dembélé se projette sur le côté droit, pénètre dans la surface et trouve Bradley Barcola qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (3-0). Déjà son troisième but de la saison.

57′ Quatrième but pour le PSG. Sur un très beau centre de Nuno Mendes, Achraf Hakimi trompe d'une demi-volée Benjamin Lecomte.

60′ Trouvé dans la surface par Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery se débarrasse de son défenseur d'un petit pont avant d'ajuster Lecomte du pied droit (5-0).

62′ Désiré Doué fait sa première apparition sous le maillot du PSG en prenant la place de Bradley Barcola. Lee Kang-in prend lui la place d'Ousmane Dembélé.

63′ João Neves est servi dans l'arc de cercle de la surface mais il enlève trop son tir du droit qui passe de peu au-dessus.

67′ Doué résiste à Savanier, entre dans la surface à droite, efface Sacko et tire fort du droit dans un angle fermé. Lecomte, vigilant, détourne en corner.

68′ Auteur de deux nouvelles passes décisives ce soir, Joao Neves est remplacé par Fabian Ruiz.

69′ Sur une attaque rapide montpelliéraine, Akor Adams résiste à la défense parisienne dans son dos. Son tir du droit est repoussé par Donnarumma qui capte dans un second temps.

77e Après un débordement sur le côté gauche de Désiré Doué, Randal Kolo Muani tente sa chance de la tête, mais cela passe au-desssus.

78′ Warren Zaïre-Emery est remplacé par Ibrahim Mbaye

82e' Trouvé par Achraf Hakimi à l'entrée de la surface, Lee Kang-in trompe Benjamin Lecomte d'une très belle frappe (6-0). Son deuxième but de la saison.

88′ Paris accélère encore avec Lee au cœur du jeu. Kolo Muani est alerté en profondeur dans la surface. Il bute sur Lecomte, auteur d'un très bon réflexe à bout portant.

91′ Doué décale Mbaye dans la surface à gauche. Le titi parisien frappe fort du gauche sur Lecomte qui repousse comme il peut.

96′ Après six minutes d'arrêts de jeu, le PSG s'offre sa deuxième victoire en deux matches de Ligue 1 cette saison.

2ème journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannik Boutry – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Alexandre Castro et Dominique Julien