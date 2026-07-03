Le PSG s’offre un record lors de cette Coupe du monde 2026

Lors de cette coupe du monde, le PSG a vu 16 de ses joueurs être convoqués par leurs sélections nationales respectives. Avec ce contingent, il s’est offert un record lors de ce Mondial.

La Coupe du monde bat actuellement son plein. Ce vendredi les derniers seizièmes de finale vont avoir lieu alors que les huitièmes de finale commencent demain. Douze joueurs du PSG sont encore en lice. Et ces derniers brillent depuis le début de la compétition. En effet, le club de la capitale s’est offert un record avec le but vainqueur du Portugal contre la Croatie hier soir de Gonçalo Ramos (2-1). En effet, il est devenu le club avec le plus grand nombre de buteurs dans une édition de Coupe du monde.

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Des Parisiens qui aiment faire trembler les filets

Comme le rapporte Opta Jean, Gonçalo Ramos, qui a quitté le PSG pour l’AC Milan il y a quelques jours, est devenu le huitième buteur des doubles champions d’Europe lors de ce Mondial 2026. Le compte X spécialiste des statistiques indique que ces chiffres prennent en compte les clubs avec lesquels évoluaient les joueurs avant d’être appelés pour la Coupe du monde. Le PSG devance le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui avaient vu sept de leurs joueurs marquer lors d’une édition du Mondial, respectivement en 2018 et en 2014. Dans le détail, Ousmane Dembélé a marqué quatre buts, Bradley Barcola deux, alors que Nuno Mendes, Joao Neves, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye et donc, Gonçalo Ramos ont fait trembler les filets à une reprise.