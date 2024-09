Recruté contre 60M€ cet été, João Neves s’impose déjà comme un joueur incontournable de l’effectif du PSG. Au micro de beIN SPORTS, le Portugais s’est confié sur ses premiers mois.

Pour renforcer son entrejeu, le PSG a décidé de frapper un beau coup lors du mercato estival. Après de longues et âpres négocations avec le SL Benfica, les dirigeants parisiens ont fini par obtenir la signature de João Neves, contre un chèque de 60M€. Et rapidement, le Portugais de 20 ans s’est montré indispensable dans le jeu parisien. En plus de ses cinq passes décisives, le milieu défensif offre une large palette dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Avant la victoire face au Stade Rennais (3-1), où il a une nouvelle fois brillé, João Neves a accordé un entretien à beIN SPORTS où il revient sur ses premières impressions dans la capitale française. Extraits choisis.

Ses premières impressions après son arrivée au PSG

« Je voyais déjà le PSG comme une grande équipe. Quand je suis arrivé ici, j’ai compris où je mettais les pieds en voyant les installations et les personnes qui travaillent. C’est un club qui dépasse mes attentes. C’était une belle opportunité d’évolution. Il y avait toutes les conditions réunies pour évoluer avec cette équipe, c’est pour cela que j’ai accepté le projet. C’est un projet dans lequel je m’identifie beaucoup et je viens ici pour donner le meilleur de moi-même, et faire en sorte que Paris soit meilleur. »

La présence des Portugais dans l’effectif

« La présence des joueurs portugais m’a un peu influencé. Le projet m’intéressait indépendamment des joueurs qui étaient déjà là. Mais oui, ça permet une adaptation plus rapide au sein du club. L’impression qu’il n’a pas eu besoin d’adaptation ? (rires) Chacun à sa façon de s’adapter. Je suis quelqu’un qui s’adapte facilement, et avec les joueurs portugais, ça a été plus facile c’est vrai. »

Ses qualités principales

« Je suis un joueur qui pense toujours au collectif. C’est pour ça que le PSG est venu me chercher. Je pense que c’est l’idéologie du club et je m’identifie à elle. »

Ses axes de progression

« Je pense qu’on peut toujours s’améliorer sur tous les aspects. Parfois, on attend plus de moi dans la finition, dans la dernière passe, et je pense que c’est ça que je dois améliorer. Je ne pense pas que les individualités soient plus fortes qu’un bon collectif. Ça a toujours été ma façon de voir le football et ce sera toujours le cas, le football est plus beau quand il est collectif. »

Sa relation avec Vitinha

« Vitinha est un maestro. Je connais Vitinha depuis de nombreuses années. On n’avait jamais joué ensemble, c’est désormais fait en sélection comme avec le PSG. Vitinha, sur comme en-dehors du terrain, est un joueur et un homme fantastique. »