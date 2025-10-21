Le PSG sonde ses fans pour le projet de nouveau stade

Depuis plusieurs semaines, le PSG a choisi deux villes, Poissy et Massy, pour son projet du futur stade. Le club de la capitale va sonder ses supporters à ce sujet.

Le PSG joue au Parc des Princes depuis sa création. Pour poursuivre son développement, le club de la capitale veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il voudrait acheter le Parc des Princes. Mais la mairie de Paris ne veut pas entendre de cette possibilité. Après de nombreuses années de discussions, les dirigeants parisiens ont décidé de se lancer sur la possibilité de construire son propre stade. Après de nombreuses candidatures, le PSG a choisi deux villes pour sa possible future enceinte, Poissy, où il possède déjà son centre d’entraînement, et Massy.

Une consultation ouverte pendant un mois

Dans un communiqué de presse, le PSG explique qu’il lance « une consultation pour associer nos supporters à la réflexion autour du projet de nouveau stade. C’est une démarche qui s’inscrit dans la volonté de doter le Club des meilleures infrastructures de France et d’Europe, à la hauteur de ses ambitions. » Le PSG indique que l’étude est lancée auprès de plus de 90 000 supporters (abonnés, membres MyParis, supporters qui ont accepté de recevoir ce type d’étude) et qui vise à associer la communauté de supporters à cette réflexion, pour de bâtir ensemble le stade du futur et la meilleure expérience possible. Les sondés auront un mois pour répondre. « Pour mémoire, le Club étudie l’opportunité de construire un nouveau stade moderne, innovant et durable pour rester compétitif au plus haut niveau, consolider son modèle économique et accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions. Dans cette phase, le Club souhaite comprendre les attentes de ses supporters. Il s’agit d’une étape naturelle dans la poursuite des études de préfaisabilités menées actuellement sur les sites de Massy et Poissy, sélectionnés pour leurs atouts respectifs. Cette étude permettra de mieux comprendre les attentes concrètes en matière de confort, de services, d’accessibilité, d’expérience les jours de match, ou encore d’ouverture du stade au-delà du football. (…)C’est une démarche qui ne préjuge aucune décision définitive sur le site retenu ni sur la configuration finale du stade : elle contribue à éclairer la réflexion du Club avant les prochaines étapes du projet. Elle correspond à la volonté de transparence et de dialogue du Paris Saint-Germain tout au long de ce processus. Les réponses permettront de mieux concevoir l’expérience et d’orienter les choix du Club dans les prochaines étapes du projet de nouveau stade. Le Parc des Princes ne fait pas partie du périmètre de l’étude. Le Club travaille uniquement sur deux sites, Massy et Poissy, pour étudier ce projet de nouveau stade », conclut le PSG dans son communiqué.