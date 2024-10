En amont du Classique face à l’OM (victoire 0-3), le PSG a convié ses supporters à l’entraînement au Campus PSG afin d’encourager les joueurs. L’occasion également pour ces supporters de saluer les hommes de Luis Enrique de près. Un sans faute comme à l’accoutumée, jusqu’à ce triste épisode pour Kang-In Lee.

A l’occasion de l’ultime entraînement avant le Classique remporté 0-3 au Stade Vélodrome la semaine passée, le PSG a convié ses supporters à son centre d’entraînement à Poissy (78). L’occasion pour le Collectif Ultras Paris, étant interdit de déplacement, d’encourager ses joueurs avant une rencontre importante. A la fin de la séance, les joueurs sont allé saluer ces supporters, qui n’ont pas manqué, pour certains, d’immortaliser ce moment en vidéo. L’un d’entre eux, au moment de taper dans la main de Kang-In Lee s’est exclamé « Allez mon Chinois ». Une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, et qui vaut une véritable sanction à son auteur. En effet, quelques jours plus tard, le Paris Saint-Germain semble être parvenu à identifier la personne, et l’a sanctionné. Sur son compte X officiel, le club de la capitale a réagi ce jeudi 31 octobre : « Le PSG ne tolère aucune forme de racisme. Le supporter impliqué dans l’incident avec Lee Kang-in a été définitivement exclu des groupes de supporters, et le joueur a reçu des excuses immédiatement après la séance d’entraînement« .