Victime d’un terrible accident de cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico est hors de danger. Le portier possède désormais un objectif : revenir au sein du groupe rouge et bleu dans les prochains mois.

Toute la famille PSG, et le monde du football plus généralement, a retenu son souffle fin mai lorsque la terrible nouvelle nous est parvenue. Sergio Rico est ainsi passé tout près du pire consécutivement à un accident de cheval. Mais l’ancien gardien de Séville, après plusieurs semaines dans le coma, a réussi à sortir la tête de l’eau. Aujourd’hui, il espère pouvoir reprendre sa carrière de footballeur dans les mois à venir. Ce qui ne sera pas simple, loin s’en faut.

Nasser Al-Khelaïfi veut prolonger Sergio Rico

« Dans les prochains jours j’ai de nouveaux tests, on va voir si la récupération suit le bon rythme. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles et que les médecins me laisseront plus de liberté, a-t-il expliqué sur le site officiel rouge et bleu. J’espère que je pourrai faire un peu de sport, ou au moins commencer à me préparer un peu physiquement pour envisager ensuite un retour vers l’équipe, à Paris. Parce qu’au final c’est ça que je veux. L’objectif c’est de revenir avec l’équipe avant la fin de la saison. » Un objectif ambitieux mais qui va très certainement guider les prochaines semaines et les prochains mois de Sergio Rico. Et cela tombe plutôt bien puisque le PSG, et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, se trouverait sur la même longueur d’onde. En effet, à en croire le journal L’Équipe ce jour, le président parisien, sensible au drame vécu par son joueur, aimerait lui offrir une prolongation de contrat. Pour rappel, il sera en fin de bail en juin prochain. Mais pour que cela puisse se faire, il faudra donc, au préalable, que Sergio Rico parvienne à revenir dans le monde professionnel.