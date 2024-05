Le PSG souhaite se renforcer au poste de latéral droit

Alors que la fin de saison approche à grand pas, le PSG prépare déjà son mercato estival et serait à la recherche d’une doublure à Achraf Hakimi au poste de latéral droit.

En cette fin de saison 2023-2024, le PSG a encore un objectif à aller chercher. Après avoir obtenu un Trophée des Champions et un titre de champion de France, les Rouge & Bleu auront pour objectif de remporter leur 15e Coupe de France le 25 mai prochain face à l’Olympique Lyonnais. Ensuite, les dirigeants parisiens pourront pleinement se concentrer sur les contours de l’effectif pour la saison 2024-2025. Si certaines pistes sont déjà travaillées, notamment pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé, d’autres postes devront également être renforcés.

Le PSG cherche une doublure à Hakimi

En défense, la charnière centrale sera l’un des chantiers du mercato estival. Mais les postes de latéraux devront également être renforcés. À gauche, la blessure de Lucas Hernandez et la fragilité physique de Nuno Mendes devraient pousser la direction parisienne à chercher un renfort. Mais cela concerne aussi le poste de latéral droit. Comme le rapporte Fabrizio Romano, Nordi Mukiele (26 ans, sous contrat jusqu’en 2027) a de grande chance de partir cet été, à l’instar de Carlos Soler et d’autres joueurs de l’effectif. Depuis son retour de blessure en novembre dernier, l’ancien du RB Leipzig est très peu utilisé par Luis Enrique et n’entre pas dans les plans du technicien espagnol.

Pour rappel, le défenseur de 26 ans était notamment dans le viseur du Bayern Munich lors du mercato hivernal. Et avec ce probable départ à droite, Luis Campos sera donc à la recherche d’une doublure à Achraf Hakimi, qui occupe un rôle très important dans le système de jeu de Luis Enrique. Cependant, le spécialiste du mercato ne donne aucune piste. Restera aussi à savoir quel rôle occupera Yoram Zague, qui peut évoluer latéral gauche ou droit. Le Titi a donné satisfaction au staff parisien lors de ses dernières apparitions.