Le PSG souhaite une réponse rapide dans le dossier Mbappé

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé doit encore faire un choix sur son avenir. Le PSG, qui compte toujours ardemment le prolonger, aimerait une réponse rapide.

Comme en 2022, Kylian Mbappé fait l’actualité quasiment quotidiennement avec son avenir. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l’attaquant explique ne pas encore connaître son avenir, même s’il ne souhaite pas que cela dure encore des mois. Ces derniers jours, on parlait d’un ultimatum du Real Madrid pour que l’attaquant accepte ou non l’offre madrilène. Cette deadline était lundi. Du côté du PSG, on souhaite ardemment prolonger son meilleur buteur. Selon les informations de RMC Sport, une proposition de prolongation est sur la table. « Le nouveau contrat proposé est supérieur à ce que peut offrir le Real Madrid cependant les chiffres ne sont pas très éloignés de ce qu’il gagne actuellement dans le club de la capitale. »

Du pessimisme du côté du PSG ?

Le média sportif explique que toutes les parties ont s’accordent à reconnaître avoir convenu d’une chose : que Kylian Mbappé donnerait la primeur de sa décision au club, qui sera donc le premier informé. « Officieusement, le PSG veut absolument savoir rapidement ce qui attend le club sur ce dossier, pour ne pas revivre le feuilleton de 2022. » RMC Sport explique que le temps ne joue pas en la faveur du PSG. « À Paris, certains sont pessimistes quant à une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé. Le dossier est en tout cas plus que jamais prioritaire pour le club. » Pour l’instant à Paris, l’heure n’est pas à l’optimisme concernant une prolongation de Kylian Mbappé : la tendance ne semble pas être à un nouveau contrat mais cela reste encore à confirmer, avance le média sportif. Mbappé et son entourage ne veulent pas céder à la pression concernant sa décision et son timing, explique RMC Sport. « Ces dernières semaines, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ont échangé à plusieurs reprises. Au PSG, on espère toujours que le joueur va prolonger même si plus le temps passe, plus l’espoir s’amenuise. Le club prépare d’ailleurs un plan B, signe que l’heure n’est pas à l’optimisme« , conclut Fabrice Hawkins.