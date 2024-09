Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Arsenal en Ligue des champions. Le club de la capitale pourra compter sur un très grand nombre de supporters à l’Emirates Stadium.

Une dizaine de jours après sa victoire contre Gérone au Parc des Princes (1-0), le PSG retrouve la Ligue des champions avec un déplacement à Londres pour y défier Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition. Pour cette rencontre, le club pourrait voir plusieurs joueurs revenir de blessure (Doué, Vitinha, Asensio, Donnarumma, Nuno Mendes). Et il pourra aussi compter sur un très grand nombre de supporters.

Un match classé à haut risque par l’UEFA

En effet, comme le rapporte Le Parisien, pas moins de 3234 supporters du PSG seront présents dans le parcage visiteur de l’Emirates Stadium, soit 5 % de la capacité de l’enceinte anglaise, indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que lorsque les places ont été commercialisées, il n’a fallu que quelques minutes pour que les billets s’envolent. Le Parisien avance que l’UEFA a classé ce match entre Arsenal et le PSG à haut risque, notamment à cause de l’utilisation habituelle de fumigènes de la part des supporters parisiens pendant les matches. « Toutefois, les autorités et le club parisien ne semblent pas vraiment inquiets quant au bon déroulement du déplacement. De son côté, le CUP a reçu et transmis les consignes suivantes : « Attention zéro fumigène ». » De son côté, Bruno Salomon, journaliste du PSG pour France Bleu Paris, évoque 2.950 supporters du PSG dont 1.100 ultras à Londres demain soir.