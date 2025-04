Le PSG soutenu par un très grand nombre de supporters à Villa Park

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villa Park pour valider sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Il sera soutenu par un très grand nombre de supporters.

Vainqueur d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes mercredi dernier (3-1), le PSG se déplace en Angleterre demain soir pour valider son billet pour les demi-finales de la compétition. En plus de ses deux buts d’avance, le club de la capitale pourra compter sur ses supporters pour les pousser à une nouvelle victoire et ainsi se qualifier pour la deuxième année consécutive pour le dernier carré de la Champions League. Et ils seront nombreux à le faire.

900 Ultras présents

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, pas moins de 2200 supporters du PSG sont attendus dans le parcage visiteur de Villa Park, et ce, malgré les difficultés administratives et notamment le passage par la douane anglaise, qui peut être pointilleuse, et de la nécessité d’être en possession d’une autorisation de voyage électronique depuis début avril, avance le quotidien sportif. Parmi ces 2200 supporters parisiens, il devrait y avoir 900 Ultras. L’Equipe indique que le jour du match, une marche vers le stade, sous la surveillance de la police, est envisagée comme c’est de coutume à chaque match européen à l’extérieur du PSG, mais que cette dernière n’était pas encore confirmée. Le quotidien sportif conclut en indiquant que cette rencontre, comme à l’aller, n’inspire pas de craintes particulières parce qu’il n’existe pas de différends entre les deux clubs ni entre leurs supporters.