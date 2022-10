Le PSG, spécialiste des coups francs directs en Ligue 1

Lors de la victoire du PSG contre Nice (2-1) le week-end dernier, Lionel Messi a ouvert le score sur un coup franc direct, son premier sous le maillot Rouge & Bleu et le 60e depuis le début de sa carrière. Quelques semaines plus tôt, contre Lyon, il aurait pu marquer sur cet exercice mais il était tombé sur grand Anthony Lopes.

Les coups francs directs, une spécialité pour le PSG en Ligue 1 depuis le début de la saison 2011/2012. En effet, les Rouge & Bleu sont l’équipe qui a le plus marqué dans cet exercice avec 26 buts. Ils devancent Lyon (23) et Montpellier (21). Monaco (18), Rennes (14), et Evian Thonon Gaillard (14) complètent le Top 6. Avec ce but sur coup franc, Lionel Messi est devenu le 10e joueur du PSG à marquer un coup franc direct en championnat depuis l’arrivée de QSI à la tête du club. Avant lui, Leandro Paredes était le dernier buteur en date contre Strasbourg contre Strasbourg (1-4) en avril 2021. Ces 11 dernières années, c’est Zlatan Ibrahimovic qui en a marqué le plus en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu (7). Le géant suédois devance Angel Di Maria (6) et Neymar (4).