Le PSG suit avec beaucoup d’attention le dossier Michael Olise

Michael Olise brille avec le Bayern Munich. L’international français attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG, qui suit son dossier de près.

Le PSG recherche toujours à renforcer son effectif. Ces dernières semaines, voire mois, le club de la capitale a été associé à Michael Olise. L’international français brille avec le Bayern Munich (23 matches toutes compétitions confondues, neuf buts, quatorze passes décisives) après une saison 2024-2025 déjà de haut vol (55 rencontres toutes compétitions confondues, 20 buts, 23 passes décisives). Des performances qui ne passent pas inaperçues, l’ancien de Crystal Palace étant dans le viseur des plus grands clubs européens.

À lire aussi : Luis Campos explique la méthode du PSG dans son recrutement

Des clubs prêts à offrir 100 millions d’euros au Bayern

Selon les informations de Kicker, des équipes de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, seraient prêtes à offrir au moins 100 millions d’euros au Bayern Munich, pour s’arracher les services de Michael Olise. Le quotidien sportif allemand poursuit en expliquant que le PSG et un club espagnol, dont le nom n’a pas non plus filtré, suivent également avec attention le dossier. De son côté, le Bayern Munich ne veut pas entendre parler d’un départ de son international français, pilier du onze de Vincent Kompany et qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029.