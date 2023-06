Le PSG prépare sa saison 2023/2024 en se montrant actif sur ce marché des transferts estival. Cependant, outre le court terme, les dirigeants parisiens s’impliquent d’ores et déjà sur un avenir un peu plus lointain que la prochaine saison, en supervisant des joueurs aux quatre coins du monde.

Afin de se positionner sur les talents de demain, le PSG serait allé observer Rodriguinho (19 ans), joueur du FC São Paulo. En effet, selon les informations d’UOL Esporte, des superviseurs du PSG étaient présents en tribunes lors de la rencontre entre São Paulo et l’Athletico Paranaense, jeudi dernier. Mais le club parisien n’est pas seul sur ce dossier.

Sao Paulo veut faire monter les enchères

En effet, toujours selon le média brésilien, des recruteurs du PSV Eindhoven et du Los Angeles Galaxy étaient également présents à Morumbi pour superviser le jeune milieu de terrain de 19 ans. Si des propositions officielles peuvent arriver lors de cette fenêtre des transferts, elles devraient tourner autour des 6M€. Cependant, les dirigeants brésiliens désireraient faire monter les enchères. Toujours selon UOL, le FC São Paulo compte utiliser plus régulièrement le natif de Mineiros pour lui faire gagner de la valeur et atteindre la somme de 20M€ à l’été 2024.

Avec seulement 6 matches disputés depuis la reprise du championnat brésilien en avril dernier, Rodriguinho commence peu à peu à s’intégrer à l’équipe professionnelle avec 118 minutes de jeu disputées. Avant cela, le Brésilien avait participé à quelques matches avec l’équipe U20 (6 matches, 506 minutes, 1 but).