Le PSG sur la piste d’un jeune attaquant équatorien ?

Le PSG devrait s’offrir deux jeunes joueurs brésiliens talentueux avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Les dirigeants parisiens n’auraient pas fini leur marché en Amérique du Sud.

Outre des joueurs confirmés, le PSG s’intéresse également à des jeunes joueurs prometteurs. Lors du mercato hivernal, le club de la capitale devrait s’offrir deux joueurs brésiliens avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais les dirigeants parisiens continuent de prospecter sur le continent sud-américain pour dénicher de nouvelles pépites. Selon les informations d’Olé, le PSG s’intéresserait à un jeune attaquant équatorien (17 ans) qui brille dans son championnat local, Allen Obando.

Une offre de six millions d’euros en préparation

Le média argentin explique que le PSG, pour prendre un coup d’avance sur ses concurrents que sont l’AS Monaco et le City Group, serait prêt à faire une offre de six millions d’euros au club de SC Barcelona, actuel deuxième du championnat équatorien. Reste à savoir si le club d’Allen Obando acceptera cette offre, sachant qu’avec la concurrence dans ce dossier, il pourrait faire monter les enchères. Avec la sélection U17 de l’Équateur, il a déjà inscrit six buts en 14 sélections.