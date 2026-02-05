Le PSG sur le podium des équipes les plus joueuses au monde

Le PSG est l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure équipe du monde. Le club de la capitale est aussi l’une des équipes les plus joueuses du monde selon le CIES.

Auteur d’une année 2025 historique avec six titres remportés, dont la Ligue des champions, le PSG proposait aussi de très belles performances sur le terrain. Les joueurs de Luis Enrique proposent l’un des jeux les plus attractifs du monde. Comme chaque semaine, l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES) publie une lettre sur une thématique liée au football. Pour sa dernière lettre hebdomadaire, il a publié son classement des équipes les plus joueuses du monde.

Trois clubs français dans le top 10

Pour faire ce classement, le CIES a établi quatre critères. Les indicateurs sont la proximité des passes – plus c’est court, mieux c’est -, le rythme de ces transmissions en phase de possession, la durée des possessions et le ratio de jeu au sol – « le pourcentage de balles réceptionnées dans le tiers adverse en dessous du genou ». Et ce classement est dominé par le Bayern Munich avec un ratio de 100. Il devance le PSG (98,9) et le FC Barcelone (98,6). Le Bayer Leverkusen (95,3) et le Colombus Crew (94,9), équipe de MLS, complètent le top 5. Deux autres clubs français se placent dans le top 10, l’AS Saint-Étienne en huitième position (88,8) et l’Olympique de Marseille, dixième (86,7).

Le TOP 10 des équipes les plus joueuses du monde

Bayern Munich (100) PSG (98,9) FC Barcelone (98,6) Bayer Leverkusen (95,3) Colombus Crew (94,9) Manchester City (92) FC Nordsjaelland (90,9) Saint-Étienne (88,8) Celtic Glasgow (88,7) Marseille (86,7)





