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Le PSG sur le point de s’offrir un jeune gardien italien 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

Avec la fin de la saison, le PSG peut désormais se concentrer à 100% sur son mercato. Le club de la capitale serait très proche de s’offrir un jeune gardien italien prometteur.

Samedi dernier, le PSG a terminé sa saison 2025-2026 avec une nouvelle victoire en finale de la Ligue des champions. Durant la fin de cet exercice dans lequel le club de la capitale a dû batailler jusqu’au bout pour remporter le titre de champion de France face à Lens et où il se battait pour conserver son titre en Ligue des champions, le mercato du club de la capitale avait été mis en stand-by. Depuis dimanche, ce dernier est relancé. Et le PSG serait proche de s’offrir sa première recrue de l’été. 

Chevalier, prolongations, départs… un mercato agité pour le PSG cet été ? 
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Il devrait signer son premier contrat professionnel avec le PSG

En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG devrait recruter Alessandro Longoni, jeune gardien italien de l’AC Milan. Selon le quotidien sportif, ce dernier devrait signer un contrat professionnel au PSG dans les prochains jours. Dans un premier temps, Alessandro Longoni devrait évoluer avec l’équipe Espoirs des doubles champions d’Europe, tout en participant à certaines séances avec l’équipe première. Pour rappel, le PSG compte actuellement trois gardiens dans ses rangs avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin, alors que Martin James et Arthur Vignaud, gardiens des U19 du PSG, pourraient signer leurs premiers contrats professionnels avec leur club formateur. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

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