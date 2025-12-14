Le PSG surclasse Chartres en 64e de finale de Coupe Gambardella

Ce week-end, l’équipe U18 jouait son 64e de finale de la Coupe Gambardella. Et les titis parisiens n’ont fait qu’une bouchée de C’Chartres Football (8-0).

Si le PSG va commencer la défense de sa Coupe de France le 20 décembre prochain contre Vendée Fontenay Foot (N3), son équipe U18 jouait son 64e de finale de Coupe Gambardella, Coupe de France des jeunes, contre C’Chartres Football ce dimanche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes Parisiens n’ont eu aucune pitié pour leurs adversaires du jour. Dans une rencontre qu’ils ont totalement dominée, les Parisiens ont fait trembler les filets à huit reprises.

A lire aussi : Mercato – Vers un départ libre de Mathis Jangeal l’été prochain

Un festival de buts

Après de très nombreuses occasions franches, l’équipe U18 du PSG va ouvrir le score par l’intermédiaire de Toumani Diagouraga (1-0, 25e). Quelques minutes plus tard, Younes Idder doublait la mise (2-0, 31e) avant de voir Pierre Mounguengue, capitaine du jour, permettre au PSG de rentrer aux vestiaires avec trois buts d’avance (3-0, 45e). Ce dernier s’offrira un doublé dans la foulée du coup d’envoi de la deuxième période (4-0, 46), avant de voir Meite aggraver encore plus le score d’une magnifique reprise de volée (5-0, 51e). Emmanuel Mbemba (6-0, 59e), Aymen Assab (7-0, 82e) et Mathis Jangeal (8-0, 90e), clôtureront le festival parisien pour qualifier les Rouge & Bleu en 32es de finale de la Coupe Gambardella. Cette rencontre, dont l’adversaire sera connu jeudi, sera la première de l’année 2026 de l’équipe U18 du PSG, le 11 janvier.