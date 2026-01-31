Le PSG surclasse Le Mans et se qualifie pour les 8es de Coupe Gambardella

Le PSG n’a remporté qu’une seule fois la Coupe Gambardella. Il espère en ajouter une deuxième cette saison. L’équipe U18 des Rouge & Bleu poursuit sa route dans la compétition après avoir surclassé Le Mans.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Ses équipes performent chaque année dans tous les championnats de jeunes. En Coupe Gambardella, c’est un peu plus compliqué avec une seule victoire dans la compétition surnommée la Coupe de France des jeunes, en 1991. Les Parisiens sont donc à la recherche d’une victoire dans cette compétition depuis 35 ans. Hier, l’équipe U18 se déplaçait au Mans dans le cadre des seizièmes de finale. Dans l’équipe, on pouvait voir trois joueurs habitués à fréquenter l’équipe première, Martin James, Mathis Jangeal et David Boly.

Adam Ayari s’offre un triplé

Après avoir surclassé Chartres (8-0) et Rouen (6-1) lors des tours précédents, les joueurs du PSG voulaient poursuivre l’aventure en s’imposant contre Le Mans. Dès le début de la rencontre, les titis mettent le pied sur le ballon et se procurent les meilleures occasions. Il faudra attendre la 22e minute pour voir le PSG concrétiser sa domination avec un but d’Adam Ayari (0-1). Il faudra ensuite attendre le début de la deuxième mi-temps pour voir les Parisiens accentuer encore leur avance avec des buts d’Adam Ayari, pour un doublé (0-2, 49e) et de Mathis Jangeal (0-3, 51e). Adam Ayari s’offrira ensuite un triplé (0-4, 68e) avant de voir Jarrel Paisley conclure le festival parisien en toute fin de match (0-5, 95e). Avec ce très large succès, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Il attend désormais son adversaire à ce stade de la compétition, qui se déroulera le week-end du 1er mars.