Le PSG surclasse Lille et prépare au mieux Liverpool

Ce samedi, le PSG recevait Lille pour le compte de la 24e journée de ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a surclassé les Lillois (4-1).

Quatre jours avant d’affronter Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lille pour le choc de la 24e journée de Ligue 1. Dès le début de la rencontre, le PSG va étaler sa domination et se procurer plusieurs grosses occasions. Les Parisiens vont confirmer cette domination avec l’ouverture du score par l’intermédiaire de Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais renverse le jeu à droite vers Dembélé. Le numéro 10 du PSG enroule sa frappe. Chevalier détourne la tentative sur Barcola, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide à bout portant (1-0, 6e). Les joueurs de Luis Enrique vont continuer à pousser, se procurer des occasions et réussir à faire de nouveau trembler les filets. Sur le côté droit, Désiré Doué repique dans l’axe et enroule son centre. Au deuxième poteau, Marquinhos croise sa tête pour tromper Chevalier (2-0, 22e). Le festival parisien va se poursuivre avec un but de l’inévitable Ousmane Dembélé. Depuis la gauche, Bradley Barcola trouve Gonçalo Ramos dans la surface. L’avant-centre sert Neves dans l’axe, qui décale Ousmane Dembélé sur la droite, le tout en une touche. Ce dernier conclut en ouvrant son pied gauche dans le petit filet gauche (3-0, 28e), son 17e but en championnat cette saison et son 18e en 2025 toutes compétitions confondues ! Le festival ne va pas s’arrêter-là. Placé au cœur du jeu, Désiré Doué n’hésite pas à se projeter. Trouvé sur le côté droit de la surface lilloise par Ousmane Dembélé, l’ancien rennais envoie un missile dans la lucarne de Lucas Chevalier (4-0, 37e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette large avance parisienne.

Deux mi-temps totalement différente

Dès le début de la seconde période, Thomas Meunier va commettre une faute à l’entrée de la surface sur Gonçalo Ramos. Déjà averti, l’ancien joueur du PSG aurait pu écoper d’un deuxième carton jaune pour cette faute. Achraf Hakimi a tenté sa chance, mais sa tentative a été repoussée par le mur lillois. Étouffé par le PSG, le LOSC va se procurer sa première occasion de la rencontre. Sur un corner d’Ethan Mbappé, entré à la mi-temps, Alexsandro, seul dans la surface, va envoyer son coup de tête au-dessus du but de Gianluigi Donnarumma (49e). Dans la foulée, le PSG va se procurer une nouvelle situation. Dembélé trouve Hakimi à droite dans la surface. Le Marocain frappe du droit, mais est contré par le tacle de Diakité (53e). Cette seconde période est moins animée, le PSG semblant gérer son avance, alors que Lille se montre plus entreprenant, sans pour autant se montrer dangereux. Le PSG va se procurer quelques situations, notamment par Gonçalo Ramos (65e) mais sans réussir à faire trembler les filets pour la cinquième fois de la soirée. Lille va se montrer dangereux une seule fois, avec une frappe d’Ethan Mbappé qui passe juste à côté du but de Gianluigi Donnarumma (66e). Sur une faute de Lucas Beraldo à l’entrée de la surface. Bentaleb se présente, mais envoie son coup franc largement au-dessus du but du PSG. Le club de la capitale va croire s’offrir un cinquième but. Trouvé en profondeur, Bradley Barcola va lober subtilement Lucas Chevalier. Mais son but est logiquement refusé pour un hors-jeu. Presque dans la foulée, Lille, qui a été peu dangereux, va réduire le score. Auteur d’une bonne entrée, Ethan Mbappé tente sa chance et voit Gianluigi Donnarumma repousser sa tentative. Mais le gardien italien repousse le ballon sur Jonathan David qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (4-1, 79e). Les Parisiens s’imposent donc (4-1) et préparent de la meilleure des manières la réception de Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir (21 heures, Canal Plus).

Fil du match

0′ Joao Neves donne le coup d’envoi du match

donne le coup d’envoi du match 1′ Première tentative du PSG avec une frappe de Barcola qui passe à côté du but après une talonnade de Joao Neves

avec une frappe de qui passe à côté du but après une talonnade de 5′ But pour le PSG (1-0). Très belle action parisienne. Après un décalage de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé tente sa chance. Le ballon est repoussé par Chevalier sur Bradley Barcola qui propulse le cuir au fond des filets. Son 12e but en Ligue 1 cette saison.

10′ Corner pour le PSG . Joao Neves est trouvé, mais sa tête passe au-dessus.

. est trouvé, mais sa tête passe au-dessus. 11′ Nuno Mendes tente sa chance de l’extérieur de la surface mais sa frappe passe au-dessus.

tente sa chance de l’extérieur de la surface mais sa frappe passe au-dessus. 15′ Corner pour le PSG. Beraldo dévie le ballon de la tête, mais sa tentative passe juste à côté du poteau lillois.

17′ Lancé en profondeur par Nuno Mendes, Bradley Barcola se retrouve seul sur le côté gauche de la surface. Il centre mais Dembélé ne peut pas tenter sa chance.

19′ Double occasion parisienne. Ousmane Dembélé tente sa chance de l’extérieur de la surface. Chevalier stoppe la tentative avant de perdre le contrôle du ballon. Hakimi tente sa chance, mais bute sur le gardien lillois.

20′ Nouvelle très belle action collective du PSG. Trouvé à l’entrée de la surface, Joao Neves frappe mais tombe sur un excellent Chevalier.

23′ Le PSG double la mise (2-0). Côté droit, Désiré Doué repique dans l’axe et enroule son centre. Au deuxième poteau, Marquinhos croise sa tête pour tromper Chevalier

28′ 3-0 pour le PSG !!! Depuis la gauche, Barcola trouve Ramos dans la surface. L’avant-centre sert Neves dans l’axe, qui décale Dembélé sur la droite, le tout en une touche. Ce dernier conclut en ouvrant son pied gauche. C’est dans le petit filet gauche.

34′ Trouvé sur le côté droit de la surface, Ousmane Dembélé enroule sa frappe. Mais cette dernière passe à côté du but lillois.

enroule sa frappe. Mais cette dernière passe à côté du but lillois. 36′ 4-0 pour le PSG ! Le missile de Désiré Doué dans la lucarne de Chevalier

45′ Le PSG régale son public ce samedi soir. Les Parisiens ont totalement dominé cette première mi-temps, se procurant de très nombreuses occasions et marquant quatre buts. Les Rouge & Bleu sont totalement sereins (4-0).

régale son public ce samedi soir. Les Parisiens ont totalement dominé cette première mi-temps, se procurant de très nombreuses occasions et marquant quatre buts. Les Rouge & Bleu sont totalement sereins (4-0). 46′ Double changement pour Lille . Ethan Mbappé et Hakon Haraldsson remplacent Angel Gomes et Mitchel Bakker

. et remplacent et 47′ Coup franc à l’entrée de la surface pour le PSG après une faute de Meunier sur Ramos

après une faute de sur 48′ Hakim i tente sa chance mais sa frappe est repoussée par le mur lillois

i tente sa chance mais sa frappe est repoussée par le mur lillois 49′ Sur un corner d’ Ethan Mbappé , Alexsandro tente sa chance, mais sa tête passe au-dessus du but de Donnarumma .

, tente sa chance, mais sa tête passe au-dessus du but de . 50′ Dembélé trouve Hakimi à droite dans la surface. Le Marocain frappe du droit, mais est contré par le tacle de Diakité devant Chevalier

trouve à droite dans la surface. Le Marocain frappe du droit, mais est contré par le tacle de devant 61′ Quadruple changement pour le PSG . Ousmane Dembélé , Joao Neves , Achraf Hakimi et Nuno Mendes sortent, Warren Zaïre-Emery , Pacho , Vitinha et Kvaratskhelia sont entrés.

. , , et sortent, , , et sont entrés. 65′ Trouvé à l’entrée de la surface par Désiré Doué , Gonçalo Ramos frappe à côté.

, frappe à côté. 66′ Belle frappe d’ Ethan Mbappé , qui passe juste à côté du but de Donnarumma .

, qui passe juste à côté du but de . 71′ Faute de Lucas Beraldo à l’entrée de la surface.

à l’entrée de la surface. 72′ Bentaleb tente sa chance mais son coup franc s’envole au dessus des cages du PSG .

tente sa chance mais son coup franc s’envole au dessus des cages du . 74′ Désiré Doué laisse sa place à Lee Kang-in .

laisse sa place à . 76′ D’un subtil piqué, Bradley Barcola trompe Chevalier . Mais il est logiquement signalé hors-jeu.

trompe . Mais il est logiquement signalé hors-jeu. 79′ But de Lille . Ethan Mbappé tente sa chance de loin. Donnarumma repousse dans les pieds de David qui propulse le ballon dans le but vide (4-1, 79e).

. tente sa chance de loin. repousse dans les pieds de qui propulse le ballon dans le but vide (4-1, 79e). 88′ Trouvé dans la surface par Bradley Barcola, Gonçalo Ramos voit sa tentative aux cinq mètres être repoussée par Chevalier

Feuille de match Paris Saint-Germain / Lille

24e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Nicolas Rainville et William Lavis

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi (Zaïre-Emery, 61e), Marquinhos (c), Beraldo, Mendes (Pacho, 61e) – Neves (Vitinha, 61e), Ruiz, Doué (Lee, 74′) – Dembélé (Kvaratskhelia, 61e), Ramos, Barcola Remplaçants : Safonov, Kimpembe, Hernandez, Pacho, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia

: Donnarumma – Hakimi (Zaïre-Emery, 61e), Marquinhos (c), Beraldo, Mendes (Pacho, 61e) – Neves (Vitinha, 61e), Ruiz, Doué (Lee, 74′) – Dembélé (Kvaratskhelia, 61e), Ramos, Barcola Le XI du LOSC : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (Ismaily, 80e) – Bentaleb, André (c), Mukau (Bouaddi, 63e) – Gomes (E.Mbappé, 46e), Akprom (David, 63e), Bakker (Haraldsson, 46e) Remplaçants : Mannone, Mandi, Ismaily, Haraldsson, Gomes, Bouaddi, David, Cabella, Mbappé

: Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (Ismaily, 80e) – Bentaleb, André (c), Mukau (Bouaddi, 63e) – Gomes (E.Mbappé, 46e), Akprom (David, 63e), Bakker (Haraldsson, 46e)