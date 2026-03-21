Le PSG surclasse Nice et reprend la tête de la Ligue 1
Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nice lors de la 27e journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale s’est largement imposé (0-4) et reprend la tête du championnat.
Après avoir largement battu Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions (0-3), le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec le déplacement à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Face à des Niçois bien regroupés en défense, le PSG a du mal à se procurer des occasions. Il faut attendre la 11e minute pour voir le PSG se procurer une belle occasion. Trouvé par Désiré Doué dans la gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Diouf. L’international géorgien se procure ensuite une nouvelle belle situation. Lancé en profondeur par Nuno Mendes, le numéro 7 du PSG dribble son défenseur et tente sa chance mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau de Nice (18e). Il faudra attendre les dix dernières minutes de la première mi-temps pour voir le PSG se procurer une nouvelle grosse occasion. Lancé en profondeur par Vitinha, Désiré Doué tente de lober Diouf devant lui. Le ballon revient sur Khvicha Kvaratskhelia qui place sa tête mais un défenseur niçois sauve devant le but vide (37e). Alors que l’on se dirige vers une fin de première mi-temps, le PSG va obtenir un penalty. Sur un corner, le ballon retombe dans les pieds de Désiré Doué. Le numéro 14 parisien tente sa chance et le ballon est touché par Sanson de la main. Après avoir consulté la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty. Nuno Mendes se présente et ne tremble pas pour prendre à contre-pied Diouf (0-1, 43e). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec cette légère avance (0-1).
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Dro Fernandez marque son premier but avec le PSG
Dès le début de la seconde période, le PSG va réussir à s’offrir un deuxième but. Après une percée sur son côté gauche, Nuno Mendes réalise un une-deux avec Khvicha Kvaratskhelia. Dans la surface, l’international portugais trouve Désiré Doué qui trompe Diouf (2-0, 50e). Dix minutes après ce deuxième but, le PSG va se retrouver à dix. Après une grosse semelle de Ndayishimiye sur Kang-in Lee, l’arbitre, qui n’avait rien sifflé dans un premier temps, a été appelé par la VAR après visionnage des images, il a décidé d’adresser un carton rouge direct au milieu niçois (60e). Le numéro 19 du PSG ne peut pas continuer et est remplacé par Ousmane Dembélé (64e). Juste avant cette sortie, Désiré Doué s’est procuré une très grosse occasion. Lancé en profondeur par Nuno Mendes, le numéro 14 du PSG se projette vers la surface niçoise et choisit la solution individuelle alors que Khvicha Kvaratskhelia est à ses côtés à gauche. Sa tentative est repoussée par Diouf (62e). L’international géorgien va croire marquer le troisième but du match. Mais son but, sur une passe d’Ousmane Dembélé, est refusé pour un hors-jeu (67e). Désiré Doué va se procurer une nouvelle belle occasion. Trouvé dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia, l’international français croise trop sa frappe (68e). Avec la supériorité numérique, le PSG va réussir à creuser l’écart. Lancé par Vitinha, Ousmane Dembélé trouve Dro Fernandez à l’entrée de la surface, réalise un dribble avant de marquer son premier but avec le PSG (0-3, 80e). Cinq minutes plus tard, Warren Zaïre-Emery va faire trembler les filets pour la quatrième fois du soir. Ousmane Dembélé lance en profondeur d’une magnifique talonnade Gonçalo Ramos. L’international portugais se projette dans la surface niçoise avant de centrer pour Warren Zaïre-Emery qui propulse le ballon au fond des filets (0-4, 85e). Après une fin de match avec quelques situations, le PSG s’impose finalement (0-4) pour reprendre la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens.
Fil du match
- 0′ Vitinha donne le coup d’envoi
- 8′ Première frappe du match pour le PSG. À l’extérieur de la surface, Warren Zaïre-Emery tente sa chance mais sa frappe est déviée en corner
- 11′ Trouvé par Désiré Doué dans la gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Diouf
- 15′ Faute de de Senny Mayulu à 30 mètres du but. Le titi a récolté un carton jaune
- 16′ Sur le coup franc, Clauss réalise un beau centre mais Ndayishimiye est trop court
- 18′ Lancé en profondeur par Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia dribble son défenseur et tente sa chance mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau de Nice
- 21′ Sur un coup franc lointain de Vitinha, Illia Zabarnyi tente sa chance de la tête et Diouf dévie en corner
- 28′ Trouvé à l’entrée de la surface à gauche, Désiré Doué tente sa chance mais sa frappe est repoussée par la défense niçoise
- 30′ Première frappe cadrée pour Nice, Diop tente sa chance de l’extérieur de la surface mais sa frappe est facilement captée par Safonov
- 33′ Sur un corner de Nice, Khvicha Kvaratskhelia est au duel avec Dante. Le défenseur niçois touche le ballon de la tête et bouscule légèrement le Géorgien, qui reste quelques secondes au sol avant de se relever
- 34′ Sur un centre venu de la droite, Wahi est trouvé dans la surface mais n’arrive pas à touché le ballon correctement, qui atterri finalement dans les mains de Safonov
- 37′ Très grosse occasion pour le PSG. Lancé en profondeur par Vitinha, Désiré Doué tente de lober Diouf devant lui. Le ballon revient sur Khvicha Kvaratskhelia qui place sa tête mais un défenseur niçois sauve devant le but vide
- 39′ Sur le corner qui suit, Désiré Doué tente sa chance et demande un penalty pour une main de Sanson. L’arbitre va voir la VAR
- 40′ Après avoir été voir la vidéo, l’arbitre désigne le point de penalty
- 41′ Nuno Mendes se présente face à Diouf
- 42′ But pour le PSG !!!!!! Nuno Mendes ne tremble pas et prend à contre pied Diouf pour l’ouverture du score (0-1)
- 43′ Touché au mollet Senny Mayulu cède sa place à Lucas Beraldo
- 45′ Il y aura trois minutes de temps additionnel
- 45+3′ Mi-temps avec une légère avance pour le PSG. Dans un match assez fermé face à une défense très basse de Nice, le PSG a dû attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour ouvrir le score grâce à un penalty de Nuno Mendes
- 46′ Nice donne le coup d’envoi de la deuxième mi-temps
- 50′ Deuxième but pour le PSG !!!! Après une percée sur son côté gauche, Nuno Mendes réalise un une-deux avec Khvicha Kvaratskhelia. Dans la surface, l’international portugais trouve Désiré Doué qui trompe Diouf (2-0)
- 56′ Sur un centre venu de la droite, Sanson devance Pacho mais sa frappe passe à côté du but de Matvey Safonov
- 60′ Grosse semelle de Ndayishimiye sur Kang-in Lee. S’il n’avait rien dit dans un premier temps, l’arbitre a été voir la VAR et a adressé un carton rouge direct au milieu niçois
- 62′ Lancé en profondeur par Nuno Mendes, Désiré Doué se projette vers la surface niçoise et choisit la solution individuelle alors que Khvicha Kvaratskhelia est à ses côtés à gauche. Sa tentative est repoussée par Diouf
- 64′ Lee Kang-in ne peut pas continuer et est remplacé par Ousmane Dembélé
- 67′ Khvicha Kvaratskhelia croit s’offrir un but. Mais son but est refusé pour hors-jeu
- 68′ Trouvé dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué rate sa frappe à six mètres du but
- 75′ Désiré Doué, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont remplacés par Gonçalo Ramos, Dro Fernandez et Ibrahim Mbaye
- 80 ‘Troisième but pour le PSG !!!! Lancé par Vitinha, Ousmane Dembélé lance Dro Fernandez, qui réalise un dribble dans la surface niçoise pour marquer son premier but avec le PSG
- 85′ Quatrième but pour le PSG !!!! Magnifique talonnade d’Ousmane Dembélé pour lancer en profondeur Gonçalo Ramos. Le Portugais centre dans la surface pour Warren Zaïre-Emery qui marque
- 90+2′ Après une fin de match plus calme, le PSG s’impose contre Nice (0-4) et retrouve la tête de la Ligue 1 avant la trêve internationale
Feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain
27e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokthari
- Le XI de Nice : Diouf – A.Mendy,
Dante (cap.) (Abdi, 72e), Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui,
Ndayishimiye, Bard – Wahi (Kevin Carlos, 72e), Diop (Boudache, 62e)
- Remplaçants : Dupé, Abdi, Oppong, Gouveia, Coulibaly, Vanhoutte, Louchet, Boudache, Kevin Carlos
- Le XI du PSG : Safonov – Zabarnyi,
Pacho, Hernandez, Mendes (Dro, 75e) – Zaïre-Emery, Vitinha (cap.),
Mayulu (Beraldo, 43e) – Doué (Ramos, 75e), Lee (Dembélé, 64e),
Kvaratskhelia (Mbaye, 75e)
- Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Marquinhos, G.Ramos, Dembélé, Dro Fernandez, Mbaye