Le PSG surclasse Nice et reprend la tête de la Ligue 1

Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nice lors de la 27e journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale s’est largement imposé (0-4) et reprend la tête du championnat.

Après avoir largement battu Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions (0-3), le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec le déplacement à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Face à des Niçois bien regroupés en défense, le PSG a du mal à se procurer des occasions. Il faut attendre la 11e minute pour voir le PSG se procurer une belle occasion. Trouvé par Désiré Doué dans la gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Diouf. L’international géorgien se procure ensuite une nouvelle belle situation. Lancé en profondeur par Nuno Mendes, le numéro 7 du PSG dribble son défenseur et tente sa chance mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau de Nice (18e). Il faudra attendre les dix dernières minutes de la première mi-temps pour voir le PSG se procurer une nouvelle grosse occasion. Lancé en profondeur par Vitinha, Désiré Doué tente de lober Diouf devant lui. Le ballon revient sur Khvicha Kvaratskhelia qui place sa tête mais un défenseur niçois sauve devant le but vide (37e). Alors que l’on se dirige vers une fin de première mi-temps, le PSG va obtenir un penalty. Sur un corner, le ballon retombe dans les pieds de Désiré Doué. Le numéro 14 parisien tente sa chance et le ballon est touché par Sanson de la main. Après avoir consulté la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty. Nuno Mendes se présente et ne tremble pas pour prendre à contre-pied Diouf (0-1, 43e). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec cette légère avance (0-1).

Dro Fernandez marque son premier but avec le PSG

Dès le début de la seconde période, le PSG va réussir à s’offrir un deuxième but. Après une percée sur son côté gauche, Nuno Mendes réalise un une-deux avec Khvicha Kvaratskhelia. Dans la surface, l’international portugais trouve Désiré Doué qui trompe Diouf (2-0, 50e). Dix minutes après ce deuxième but, le PSG va se retrouver à dix. Après une grosse semelle de Ndayishimiye sur Kang-in Lee, l’arbitre, qui n’avait rien sifflé dans un premier temps, a été appelé par la VAR après visionnage des images, il a décidé d’adresser un carton rouge direct au milieu niçois (60e). Le numéro 19 du PSG ne peut pas continuer et est remplacé par Ousmane Dembélé (64e). Juste avant cette sortie, Désiré Doué s’est procuré une très grosse occasion. Lancé en profondeur par Nuno Mendes, le numéro 14 du PSG se projette vers la surface niçoise et choisit la solution individuelle alors que Khvicha Kvaratskhelia est à ses côtés à gauche. Sa tentative est repoussée par Diouf (62e). L’international géorgien va croire marquer le troisième but du match. Mais son but, sur une passe d’Ousmane Dembélé, est refusé pour un hors-jeu (67e). Désiré Doué va se procurer une nouvelle belle occasion. Trouvé dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia, l’international français croise trop sa frappe (68e). Avec la supériorité numérique, le PSG va réussir à creuser l’écart. Lancé par Vitinha, Ousmane Dembélé trouve Dro Fernandez à l’entrée de la surface, réalise un dribble avant de marquer son premier but avec le PSG (0-3, 80e). Cinq minutes plus tard, Warren Zaïre-Emery va faire trembler les filets pour la quatrième fois du soir. Ousmane Dembélé lance en profondeur d’une magnifique talonnade Gonçalo Ramos. L’international portugais se projette dans la surface niçoise avant de centrer pour Warren Zaïre-Emery qui propulse le ballon au fond des filets (0-4, 85e). Après une fin de match avec quelques situations, le PSG s’impose finalement (0-4) pour reprendre la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens.

Fil du match

0′ Vitinha donne le coup d’envoi

donne le coup d’envoi 8′ Première frappe du match pour le PSG . À l’extérieur de la surface, Warren Zaïre-Emery tente sa chance mais sa frappe est déviée en corner

. À l’extérieur de la surface, tente sa chance mais sa frappe est déviée en corner 11′ Trouvé par Désiré Doué dans la gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Diouf

dans la gauche de la surface, tente sa chance mais sa frappe est repoussée par 15′ Faute de de Senny Mayulu à 30 mètres du but. Le titi a récolté un carton jaune

à 30 mètres du but. Le titi a récolté un carton jaune 16′ Sur le coup franc, Clauss réalise un beau centre mais Ndayishimiye est trop court

réalise un beau centre mais est trop court 18′ Lancé en profondeur par Nuno Mendes , Khvicha Kvaratskhelia dribble son défenseur et tente sa chance mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau de Nice

, dribble son défenseur et tente sa chance mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau de 21′ Sur un coup franc lointain de Vitinha , Illia Zabarnyi tente sa chance de la tête et Diouf dévie en corner

, tente sa chance de la tête et dévie en corner 28′ Trouvé à l’entrée de la surface à gauche, Désiré Doué tente sa chance mais sa frappe est repoussée par la défense niçoise

tente sa chance mais sa frappe est repoussée par la défense niçoise 30′ Première frappe cadrée pour Nice , Diop tente sa chance de l’extérieur de la surface mais sa frappe est facilement captée par Safonov

, tente sa chance de l’extérieur de la surface mais sa frappe est facilement captée par 33′ Sur un corner de Nice, Khvicha Kvaratskhelia est au duel avec Dante . Le défenseur niçois touche le ballon de la tête et bouscule légèrement le Géorgien, qui reste quelques secondes au sol avant de se relever

est au duel avec . Le défenseur niçois touche le ballon de la tête et bouscule légèrement le Géorgien, qui reste quelques secondes au sol avant de se relever 34′ Sur un centre venu de la droite, Wahi est trouvé dans la surface mais n’arrive pas à touché le ballon correctement, qui atterri finalement dans les mains de Safonov

est trouvé dans la surface mais n’arrive pas à touché le ballon correctement, qui atterri finalement dans les mains de 37′ Très grosse occasion pour le PSG . Lancé en profondeur par Vitinha , Désiré Doué tente de lober Diouf devant lui. Le ballon revient sur Khvicha Kvaratskhelia qui place sa tête mais un défenseur niçois sauve devant le but vide

. Lancé en profondeur par , tente de lober devant lui. Le ballon revient sur qui place sa tête mais un défenseur niçois sauve devant le but vide 39′ Sur le corner qui suit, Désiré Doué tente sa chance et demande un penalty pour une main de Sanson . L’arbitre va voir la VAR

tente sa chance et demande un penalty pour une main de . L’arbitre va voir la VAR 40′ Après avoir été voir la vidéo, l’arbitre désigne le point de penalty

41′ Nuno Mendes se présente face à Diouf

se présente face à 42′ But pour le PSG !!!!!! Nuno Mendes ne tremble pas et prend à contre pied Diouf pour l’ouverture du score (0-1)

43′ Touché au mollet Senny Mayulu cède sa place à Lucas Beraldo

cède sa place à 45′ Il y aura trois minutes de temps additionnel

45+3′ Mi-temps avec une légère avance pour le PSG. Dans un match assez fermé face à une défense très basse de Nice, le PSG a dû attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour ouvrir le score grâce à un penalty de Nuno Mendes

46′ Nice donne le coup d’envoi de la deuxième mi-temps

donne le coup d’envoi de la deuxième mi-temps 50′ Deuxième but pour le PSG !!!! Après une percée sur son côté gauche, Nuno Mendes réalise un une-deux avec Khvicha Kvaratskhelia. Dans la surface, l’international portugais trouve Désiré Doué qui trompe Diouf (2-0)

56′ Sur un centre venu de la droite, Sanson devance Pacho mais sa frappe passe à côté du but de Matvey Safonov

devance mais sa frappe passe à côté du but de 60′ Grosse semelle de Ndayishimiye sur Kang-in Lee . S’il n’avait rien dit dans un premier temps, l’arbitre a été voir la VAR et a adressé un carton rouge direct au milieu niçois

sur . S’il n’avait rien dit dans un premier temps, l’arbitre a été voir la VAR et a adressé un carton rouge direct au milieu niçois 62′ Lancé en profondeur par Nuno Mendes , Désiré Doué se projette vers la surface niçoise et choisit la solution individuelle alors que Khvicha Kvaratskhelia est à ses côtés à gauche. Sa tentative est repoussée par Diouf

, se projette vers la surface niçoise et choisit la solution individuelle alors que est à ses côtés à gauche. Sa tentative est repoussée par 64′ Lee Kang-in ne peut pas continuer et est remplacé par Ousmane Dembélé

ne peut pas continuer et est remplacé par 67′ Khvicha Kvaratskhelia croit s’offrir un but. Mais son but est refusé pour hors-jeu

croit s’offrir un but. Mais son but est refusé pour hors-jeu 68′ Trouvé dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia , Désiré Doué rate sa frappe à six mètres du but

, rate sa frappe à six mètres du but 75′ Désiré Doué , Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont remplacés par Gonçalo Ramos , Dro Fernandez et Ibrahim Mbaye

, et sont remplacés par , et 80 ‘ Troisième but pour le PSG !!!! Lancé par Vitinha, Ousmane Dembélé lance Dro Fernandez, qui réalise un dribble dans la surface niçoise pour marquer son premier but avec le PSG

85′ Quatrième but pour le PSG !!!! Magnifique talonnade d’Ousmane Dembélé pour lancer en profondeur Gonçalo Ramos. Le Portugais centre dans la surface pour Warren Zaïre-Emery qui marque

90+2′ Après une fin de match plus calme, le PSG s’impose contre Nice (0-4) et retrouve la tête de la Ligue 1 avant la trêve internationale

Feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokthari