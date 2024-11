Ce vendredi soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception de Toulouse pour le compte de la douzième journée. Les Parisiens se sont logiquement imposés (3-0) et préparent de la meilleure des manières le déplacement à Munich.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée. Dans un match qu’il domine, le club de la capitale a du mal à se procurer des occasions face à une bonne défense toulousaine qui joue bas. Sur un corner, le PSG va avoir sa première situation. Milan Skriniar dévie de la tête vers Lucas Beraldo qui touche le ballon en talonnade. Le ballon se dirige vers le but toulousain, mais Guillaume Restes repousse en corner d’une belle parade (7e). Il faudra attendre la 22e minute pour voir le PSG se montrer de nouveau dangereux avec une frappe à l’entrée de la surface de Warren Zaïre-Emery repoussée par Restes. Le club de la capitale va concrétiser sa domination grâce à un magnifique but de Joao Neves. Après une belle action collective, Achraf Hakimi est décalé sur le côté droit par Désiré Doué. Le capitaine du soir centre parfaitement à l’entrée de la surface pour l’international portugais qui marque d’une magnifique reprise de volée (1-0, 34e). Son deuxième but de la saison après celui inscrit sur la pelouse du Vélodrome lors du Classico (0-3). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage.

Le PSG scelle sa victoire en fin de match

Au retour des vestiaires, Luis Enrique décide de faire entrer en jeu Vitinha à la place de Yoram Zague. L’entrée en jeu de l’ancien du FC Porto fait passer Joao Neves dans le couloir gauche de la défense du PSG. Les Parisiens continuent leur domination et vont se procurer la première occasion de la seconde période. À 25 mètres, Achraf Hakimi déclenche une frappe qui est repoussée en corner par Guillaume Restes. Le PSG va croire doubler la mise. Ousmane Dembélé provoque à droite. Son centre-tir est détourné en l’air par Restes. Désiré Doué remise de la tête pour Marco Asensio qui contrôle et tire aux six mètres. C’est contré par McKenzie, mais revient sur Warren Zaïre-Emery qui profite de la confusion pour conclure. Mais l’international espagnol était hors-jeu et le but est logiquement refusé (54e). Le PSG va continuer à poser le pied sur le ballon, à se procurer des situations sans pour autant mettre en danger la défense toulousaine. Les Parisiens vont se mettre en danger sur deux situations successives. Lancé en profondeur, Aboukhlal se présente seul dans la surface. Mais Warren Zaïre-Emery réalise un magnifique retour défensif (68e). Dans la foulée, le titi du PSG réalise une passe en retrait après une touche. Le ballon est intercepté par Babicka mais ce dernier enlève trop sa frappe en face-à-face contre Safonov. Le match perd en intensité mais une double occasion va rallumer le public. Trouvé par Bradley Barcola à l’entrée de la surface, Lee Kang-in tente sa chance, mais sa tentative est repoussée par un défenseur toulousain. Dans la foulée, Toulouse part en contre-attaque. Matvey Safonov réalise deux parades salvatrice (79e). Après cette frayeur, le PSG va réussir à se mettre à l’abri grâce à Lucas Beraldo. À la suite d’un corner, le ballon revient dans les pieds de Fabian Ruiz. L’Espagnol trouve Achraf Hakimi sur le côté droit de la surface. L’international marocain centre dans la surface. Deux défenseurs de Toulouse se gênent et le ballon revient dans les pieds de l’international brésilien qui propulse le ballon au fond des filets (2-0, 84e). Le PSG va ensuite sceller la rencontre dans les arrêts de jeu. Vitinha lance en profondeur Randal Kolo Muani. Ce dernier perce vers la surface toulousaine, décale le Portugais dans la surface, qui propulse le ballon au fond des filets après une belle feinte (3-0, 91e). Le PSG s’impose logiquement contre les Toulousains et prépare de la meilleure des manières son déplacement capital à Munich en Ligue des champions mardi soir. Il reprend aussi six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Fil du match

0′ Marco Asensio donne le coup d’envoi

donne le coup d’envoi 6′ Première tentative parisienne avec Marco Asensio qui tire de l’extérieur de la surface. Sa frappe est détournée en corner

qui tire de l’extérieur de la surface. Sa frappe est détournée en corner 7′ Sur le corner, Skriniar dévie de la tête, Beraldo touche le ballon en talonnade mais Restes repousse le ballon en corner.

dévie de la tête, touche le ballon en talonnade mais repousse le ballon en corner. 18′ Belle intervention de Safonov sur un corner joué au premier poteau et une déviation toulousaine

sur un corner joué au premier poteau et une déviation toulousaine 20′ Après un centre de Dembélé repoussé par Restes , Barcola tente sa chance de la tête mais sans danger pour le gardien toulousain

repoussé par , tente sa chance de la tête mais sans danger pour le gardien toulousain 22′ Trouvé dans la surface, Warren Zaïre-Emery envoie une grosse frappe repoussée par Restes

28′ Après un bon pressing toulousain, le ballon arrive dans la surface parisienne mais est dévié en corner par Beraldo , autour d’une belle intervention défensive

, autour d’une belle intervention défensive 33′ Frappe enroulée de Barcola qui termine dans les gants de Restes

qui termine dans les gants de 34′ Ouverture du score pour le PSG (1-0). Trouvé sur le côté droit de la surface, Achraf Hakimi trouve Joao Neves à l’entrée de la surface. L’international portugais réalise une magnifique reprise de volée pour donner l’avantage au PSG

(1-0). Trouvé sur le côté droit de la surface, trouve à l’entrée de la surface. L’international portugais réalise une magnifique reprise de volée pour donner l’avantage au 43′ Carton jaune pour Achraf Hakimi qui fait faute sur un toulousain pour éviter la contre-attaque

qui fait faute sur un toulousain pour éviter la contre-attaque 44′ Frappe détournée d’ Aboukhlal captée par Safonov

captée par 45′ Deux minutes de temps additionnel

45e+2′ Fin de la première mi-temps. Le PSG a dominé sans pour autant se montrer dangereux. Joao Neves a confirmé cette domination d’un magnifique but (1-0)

a dominé sans pour autant se montrer dangereux. a confirmé cette domination d’un magnifique but (1-0) 46′ Toulouse donne le coup d’envoi. Vitinha prend la place de Yoram Zague . Joao Neves prend la place du titi parisien dans le couloir gauche.

prend la place de . prend la place du titi parisien dans le couloir gauche. 47′ Belle frappe d’ Achraf Hakimi aux 25 mètres repoussée en corner par Restes

aux 25 mètres repoussée en corner par 52′ Désiré Doué est trouvé à l’approche de la surface. Sa frappe est repoussée par un défenseur toulousain

est trouvé à l’approche de la surface. Sa frappe est repoussée par un défenseur toulousain 54′ Après un cafouillage dans la surface toulousaine, Warren Zaïre-Emery se trouve seul dans la surface et propulse le ballon au fond des filets. Mais son but est refusé pour un hors-jeu de Marco Asensio sur l’action.

se trouve seul dans la surface et propulse le ballon au fond des filets. Mais son but est refusé pour un hors-jeu de sur l’action. 59′ Désiré Doué est remplacé par Lee Kang-in

est remplacé par 68′ Retour phénoménal de Warren Zaïre-Emery qui repousse une tentative d’ Aboukhlal trouvé seul en profondeur

qui repousse une tentative d’ trouvé seul en profondeur 70′ Dans la foulée, Zaïre-Emery relance dans l’axe après une touche. Le ballon est intercepté par Babicka qui se présente seul face à Safonov mais qui envoie sa frappe largement au-dessus du but du PSG

relance dans l’axe après une touche. Le ballon est intercepté par qui se présente seul face à mais qui envoie sa frappe largement au-dessus du but du 72′ Ousmane Dembélé est remplacé par Fabian Ruiz

est remplacé par 79′ Trouvé par Barcola à l’entrée de la surface, Lee tente sa chance, mais sa tentative est repoussée par un défenseur toulousain. Dans la foulée, Toulouse part en contre-attaque. Matvey Safonov réalise deux parades salvatrice.

à l’entrée de la surface, tente sa chance, mais sa tentative est repoussée par un défenseur toulousain. Dans la foulée, part en contre-attaque. réalise deux parades salvatrice. 80′ Bradley Barcola est remplacé par Randal Kolo Muani

est remplacé par 84′ 2-0 pour le PSG ! À la suite d’un corner, le ballon revient dans les pieds de Fabian Ruiz . L’Espagnol trouve Achraf Hakimi sur le côté droit de la surface. L’international marocain centre dans la surface. Deux défenseurs de Toulouse se gênent et le ballon revient dans les pieds de Lucas Beraldo qui propulse le ballon au fond des filets.

! À la suite d’un corner, le ballon revient dans les pieds de . L’Espagnol trouve sur le côté droit de la surface. L’international marocain centre dans la surface. Deux défenseurs de se gênent et le ballon revient dans les pieds de qui propulse le ballon au fond des filets. 90′ Cinq minutes de temps additionnel

91′ 3-0 pour le PSG ! Vitinha lance en profondeur Randal Kolo Muani. Ce dernier perce vers la surface toulousaine, décale le Portugais dans la surface, qui propulse le ballon au fond des filets après une belle feinte

95′ Le PSG s’impose logiquement contre Toulouse ce soir et prépare de la meilleure des manières sont déplacement à Munich mardi soir

Feuille de match Paris Saint-Germain / Toulouse FC

12e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Eddy Rosier – VAR : William Lavis et Michel Dolmadjian.