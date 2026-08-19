Le PSG surpris par le rapport accablant de l’arbitre après le carton rouge de Nuno Mendes

En plus de la défaite face au RC Lens au Trophée des Champions (0-1), le PSG devra se passer de Nuno Mendes pour son premier match de Ligue 1, à la suite du carton rouge reçu par le Portugais.

Dimanche dernier, le PSG s’est incliné face au RC Lens (0-1) au stade Bollaert, à l’occasion du Trophée des Champions. Malgré leur domination et une supériorité numérique pendant près de 50 minutes, les Rouge & Bleu ont pêché dans la finition et ont été punis sur la première occasion des Sang & Or. Dans une fin de match tendue, l’équipe de Luis Enrique a également dû terminer la rencontre à dix, à la suite d’un carton rouge reçu par Nuno Mendes pour un coup de coude sur Michał Skóraś.

Le PSG juge le rapport de l’arbitre accablant

Si le PSG ne remet pas en cause l’expulsion du Portugais, le club de la capitale est en revanche surpris par le rapport de l’arbitre Jérémie Pignard. Comme le rapporte RMC Sport, il est précisé que le latéral gauche parisien a réalisé « un coup violent en dehors du jeu. » Au sein du club, « on note que le jeu avait bien débuté alors que le défenseur portugais partait en profondeur. » Le rapport est perçu comme accablant à l’encontre de Nuno Mendes, selon les éléments obtenus. Le média sportif rappelle également que Jérémie Pignard avait déjà un contentieux avec les Rouge & Bleu la saison passée. En effet, l’arbitre de 39 ans était à la VAR lorsque le Monégasque Lamine Camara n’avait pas été exclu après un gros tacle sur la cheville de Lucas Chevalier. En attendant la décision de la commission de discipline de la LFP, Nuno Mendes manquera d’ores et déjà la réception du Stade Rennais, ce dimanche soir, pour le compte de la 1re journée de Ligue 1.