Malgré une attaque en feu avec les présences de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le PSG cherche toujours à se renforcer dans le secteur offensif. Et les dirigeants parisiens pourraient se pencher sur un attaquant du championnat italien.

Si le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé marche sur l’eau depuis le début de saison, les remplaçants parisiens affichent certaines lacunes. Ainsi, depuis plusieurs semaines, quelques noms sont associés aux Rouge & Bleu pour renforcer l’effectif dans ce secteur en janvier ou lors du prochain mercato estival. Des noms comme João Felix (Atlético de Madrid) ou Marcus Rashford (Manchester United) ont été liés au club de la capitale ces derniers jours. Et selon les informations de Ben Jacobs, le PSG garde aussi un oeil sur la situation de l’attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic (22 ans), sous contrat jusqu’en 2026.

La Juventus ouverte à un départ en janvier ?

Recruté en janvier 2022 contre 70M€ en provenance de la Fiorentina, l’avant-centre serbe de 22 ans pourrait déjà quitter le Piémont un an plus tard. En effet, « une sortie en janvier n’est pas exclue par ses proches », rapporte le journaliste. Ainsi, plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea et Arsenal, sont en contact avec son agent mais rien de particulièrement avancé à ce stade. Les clubs essayent avant tout de comprendre la situation du natif de Belgrade suite au grand changement qui a eu récemment lieu au sein de la Vieille Dame avec un tout nouveau conseil d’administration. En effet, toujours selon Ben Jacobs, la Juventus est ouverte à un départ, surtout qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions n’est pas garantie. À cela s’ajoutent des possibles sanctions sportives en raison d’une enquête en cours sur une prétendue fausse comptabilité.

Avant la Coupe du monde, les clubs, dont le PSG, pensaient à un possible transfert pour le prochain mercato estival, mais finalement, une arrivée pour janvier 2023 n’est pas à exclure, même si le joueur souffre actuellement d’une blessure à l’aine. D’ailleurs, les pépins physiques récurrents de l’international serbe (19 sélections, 10 buts) seront à surveiller attentivement. Cette saison, l’ancien de la Fiorentina a déjà connu quelques blessures (pubalgie, adducteurs) avec la Juventus, mais il restera un nom à surveiller lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Statistiques 2022-2023 de Dusan Vlahovic*

Serie A : 10 matches disputés (854 minutes) – 6 buts et 1 passe décisive

: 10 matches disputés (854 minutes) – 6 buts et 1 passe décisive Ligue des champions : 5 matches disputés (413 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt