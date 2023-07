Le PSG tenterait de doubler le Bayern pour Harry Kane

Le PSG est à la recherche d’un attaquant cet été. Il a plusieurs pistes dont celle menant à Harry Kane. Le club tenterait de doubler le Bayern, qui aurait la préférence du joueur dans ce dossier.

Le PSG manquait d’un attaquant de métier de très haut niveau dans son effectif la saison dernière. Lors du mercato estival, les dirigeants parisiens sont donc à la recherche d’un numéro 9. Depuis plusieurs semaines, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Gonçalo Ramos ou bien encore Dusan Vlahovic sont associés au PSG. En ce qui concerne l’international anglais, cette piste semblait s’éloigner en raison du souhait du joueur de rejoindre uniquement le Bayern Munich cet été. Mais selon The Independent, le club de la capitale tenterait de doubler le club allemand dans ce dossier.

Une piste dissociée de l’avenir de Mbappé

Alors qu’il était réticent à une vente de son meilleur buteur, Daniel Levy, le président de Tottenham, pourrait ouvrir la porte à un départ d’Harry Kane cet été, ne voulant pas le perdre libre lors du mercato estival 2024. Du côté du PSG, on voit ainsi une opportunité de recruter un attaquant de classe mondiale. Et selon le média britannique, le club de la capitale serait prêt à égaler le Bayern Munich pour toutes les offres que le club allemand fera pour l’international anglais (29 ans). The Independent indique que les dirigeants parisiens estiment que Harry Kane serait tenter de rejoindre le PSG pour aider le club de la capitale à remporter la Ligue des Champions. Le média anglais conclut en indiquant que cette piste, comme celle menant à Randal Kolo Muani, serait entièrement séparé de l’avenir de Kylian Mbappé.