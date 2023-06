Le PSG termine sa saison par une défaite à domicile face à Clermont

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG disputait son dernier match de la saison 2022-2023 face au Clermont Foot. Et les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois déçu avec une défaite au Parc des Princes (2-3).

Dans une soirée particulière marquée par un vibrant soutien envers Sergio Rico, le PSG voulait finir sur une note positive sa saison 2022-2023 morose. Mais pour la dernière de Sergio Ramos et Lionel Messi, le club parisien s’est incliné sur sa pelouse.

Dans une première période très rythmée, le Clermont Foot s’est rapidement montré très dangereux avec un but de Kyei refusé suite à une faute de main de Rashani. Et contre le court du jeu, le PSG a marqué deux buts coup sur coup par l’intermédiaire de Sergio Ramos (1-0, 16′) et Kylian Mbappé (2-0 21′) sur penalty. Cependant, les Auvergnats ont profité de la fébrilité parisienne pour revenir au score. Après une erreur de Marco Verratti, Gastien en profite pour redonner espoir à sa formation (2-1, 24′). Et malgré un penalty manqué par Kyei, consécutif à une faute de main de Warren Zaïre-Emery, les Clermontois sont parvenus à égaliser juste avant la pause grâce à Zeffane, qui profite d’une main pas assez ferme de Gigio Donnarumma (2-2, 45’+1). Dans une seconde période ennuyeuse, le PSG n’a pas su élever son niveau de jeu à l’image du raté de Lionel Messi sur une offrande de Kylian Mbappé (54′). Pire, le Clermont Foot a pris l’avantage au score grâce à Kyei juste après l’heure de jeu (2-3, 63′). Le PSG termine donc sa saison 2022-2023 par une triste défaite devant son public (2-3).

Le beau soutien du @Co_Ultras_Paris pour Sergio Rico 🙏❤️💙 pic.twitter.com/4O50yMkRKW — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 3, 2023

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné avec un très beau tifo du CUP pour Sergio Rico. Bon match à tous

6′ Clermont pensait ouvrir le score par Kyei. Mais Rashani avait touché le ballon de la main sur le centre de Cham. Bitshiabu était dépassé sur l’action

9′ Les Clermontois mettent pour l’instant la pression sur le but des Rouge & Bleu

14′ Première occasion pour le PSG. Après un échange avec Mbappé, Messi se remet sur son pied gauche et arme une frappe mais Diaw s’interpose

15′ Le PSG pousse. Après une très belle passe de Messi en profondeur pour Mbappé, le Français bute aussi sur Diaw

16′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) DE RAMOS. Après un corner rapidement joué à deux, Vitinha trouve la tête du défenseur qui trompe le portier clermontois

16′ Le public du PSG rend hommage à Rico à la 16e minute

Comme un symbole ! ❤️💙



L’ouverture du score de @SergioRamos à la 16ème minute, au moment où le Parc affiche son soutien à Sergio Rico ! #PSGCF63 #ÁnimoSergioRico https://t.co/YtlVhjqfH7 pic.twitter.com/A0ynpTcLWt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

19′ Penalty pour le PSG après une poussette sur Hakimi de Seidu

21′ BUTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Mbappé transforme son penalty en prenant à contre-pied Diaw. Le Français célèbre en brandissant un maillot de Sergio Rico

24′ Le Clermont Foot réduit déjà la marque sur une erreur de Verratti. L’Italien manque sa passe pour Donnarumma et Gastien en profite pour marquer.

26′ Les Clermontois proches d’égaliser dans la foulée !!!

27′ Clermont remet de l’intensité depuis son but. Cette fois-ci, la frappe de Cham est captée par Donnarumma

28′ Carton jaune pour Mbappé après une faute stupide et volontaire sur Seidu

33′ Après un cafouillage dans la surface du CF63, le ballon revient sur Ekitike mais le Français manque sa reprise

35′ Penalty pour Clermont après une faute de main de Zaïre-Emery

37′ Kyei tire à côté du but. Le PSG mène toujours 2-1

38′ Belle défense de Ramos qui repousse un centre dangereux

44′ Après une perte de balle de Danilo dans la surface, Rashani décide de frapper mais ne cadre pas sa tentative

45′ Une minute de temps additionnel

45’+1 Clermont égalise juste avant la pause par Zeffane (2-2) après une main pas assez ferme de Donnarumma

45’+1 Malgré une avance de deux buts, le PSG a une nouvelle fois gâcher après des erreurs de Verratti et Donnarumma (2-2)

45′ La seconde période débute

46′ Sur un excellent centre de Verratti, Ekitike n’arrive pas à cadrer sa tête.

54′ Après une excellente accélération de Mbappé, le Français sert sur un plateau Messi mais il manque sa frappe

57′ Double changement pour le PSG. Vitinha et Ekitike cèdent leur place à Renato Sanches et Carlos Soler

58′ Grosse frappe soudaine de Messi à l’entrée de la surface. Diaw détourne en corner

63′ Le Clermont Foot marque le troisième but par Kyei (2-3). Comme souvent la défense parisienne est dépassée

67′ Clermont proche du quatrième but.

70′ Les supporters continuent à chanter en hommage à Sergio Rico

79′ Double changement au PSG. Marquinhos et Letellier prennent la place de Bitshiabu et Letellier. Le gardien sera donc sacré champion de France

89′ Gharbi fait son entrée en jeu à la place de Danilo

90′ Trois minutes de temps additionnel

90’+2 Coup franc intéressant obtenu par Gharbi. Messi s’en charge mais Diaw détourne en corner

90’+3 Dans une seconde période ennuyeuse, le PSG termine sa saison 2022-2023 par une défaite sur sa pelouse face à Clermont (2-3). Il était tant que cette saison se termine…

Feuille de match PSG / Clermont

38e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Bruno Coué et Abdelali Chaoui.