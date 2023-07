Même si le PSG est proche d’officialiser une septième recrue avec Xavi Simons, il ne compte pas s’arrêter-là. Il serait toujours dans la course pour Harry Kane, Joao Felix et Bernardo Silva.

Le PSG est très actif sur le mercato estival. Ce lundi, il devrait officialiser le retour de Xavi Simons. L’international néerlandais deviendrait ainsi la septième recrue de l’été pour les Rouge & Bleu. Mais malgré ça, les dirigeants parisiens comptent encore renforcer l’équipe, notamment dans le secteur offensif. Pour le poste de numéro 9, plusieurs noms ont été avancés dont celui d’Harry Kane. En fin de contrat dans un an, l’international anglais aimerait quitter Tottenham. Il aurait une préférence pour le Bayern Munich. Mais le PSG compte encore jouer les troubles fêtes dans ce dossier. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, même si cela s’annonce difficile puisque les Spurs et le club allemand discutent depuis plusieurs semaines sur un possible transfert d’Harry Kane, le PSG va tenter de faire changer d’avis le club anglais et l’attaquant (29 ans). Le club de la capitale serait même prêt à insérer Xavi Simons dans le deal afin de faire baisser le prix du meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.

Contact en cours avec Jorge Mendes pour Bernardo Silva

Gianluca Di Marzio évoque également la situation de deux internationaux portugais suivis par le PSG, Bernardo Silva et Joao Felix. Pour les deux, il y aurait des discussions en cours avec leur agent, Jorge Mendes, pour potentiellement trouvé un accord pour des éventuelles arrivées dans la capitale française. Le super agent aimerait que ses deux joueurs prennent la direction du PSG cet été conclut Gianluca Di Marzio. Pour rappel, le champion de France aurait fait de Bernardo Silva sa priorité pour renforcer le poste d’ailier droit. En ce qui concerne l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid, le PSG ne serait pas forcément intéressé par sa venue. Affaire à suivre…

