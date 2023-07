Le PSG toujours dans la course pour Gonçalo Ramos

Cet été, le PSG voudra recruter un attaquant de pointe. Outre les pistes, Osimhen, Kolo Muani et Kane, le club de la capitale pisterait toujours Gonçalo Ramos.

C’était l’un des manques de l’effectif du PSG la saison dernière. Outre Hugo Ekitike, le club de la capitale n’avait pas d’attaquant de pointe de métier. Lors de ce mercato estival, il compte remédier à ça. Depuis plusieurs semaines, les noms de Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Harry Kane ont été avancés. Mais ce ne serait pas les seuls numéros 9 que les Rouge & Bleu suivraient. En effet, les dirigeants parisiens s’intéresseraient toujours à Gonçalo Ramos. Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Benfica (47 matches, 27 buts, 12 passes décisives), l’international portugais (22 ans) attise les convoitises.

Manchester United aussi sur le coup

Selon les informations d’A Bola, le club lisboète sait qu’il pourrait perdre son attaquant cet été et qu’un club est prêt à faire une offre de 60 millions d’euros. Le quotidien sportif portugais ne donne pas l’identité de ce club. Mais il explique que le PSG et Manchester United s’intéressent à Gonçalo Ramos. Pour les Rouge & Bleu, l’intérêt n’est pas nouveau et ce dernier pourrait connaître des avancées prochainement, assure A Bola. Du côté des Red Devils, on évolue la possibilité de faire une offre dans les prochains jours. Erik ten Hag, admire les qualités de l’attaquant. Mais il ne serait pas le seul attaquant pisté par le club anglais. A Bola conclut en expliquant que Gonçalo Ramos possède un contrat jusqu’en juin 2025 avec le champion portugais et une clause libératoire de 120 millions d’euros. S’il reste à l’issue du mercato estival, il sera prolongé et verra son salaire augmenter.