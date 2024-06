Comme chaque fin de saison, la Fédération française de football (FFF) dévoile son classement des meilleurs centres de formation de France. Pour celui de 2024, le PSG se classe troisième.

Cette saison, le PSG a fait confiance à certains de ses titis. Outre Warren Zaïre-Emery, qui est un titulaire indiscutable, Senny Mayulu (10 matches, un but, une passe décisive), Yoram Zague (5 matches, une réalisation) et Ethan Mbappé (5 matches) ont eu du temps de jeu. Depuis de très nombreuses années, le club de la capitale figure dans les meilleurs centres de formation de France. Comme chaque année, en fin de saison, la Fédération française de football (FFF) dévoile le classement des centres de formation de l’Hexagone. Ce samedi, elle a publié le classement.

Le Stade Rennais meilleur centre de formation de France

Et le PSG se classe à la troisième place avec quatre étoiles sur cinq. Il est devancé par le Stade Rennais (quatre étoiles et demi) et Lyon (quatre étoiles). L’AS Monaco et Lille complètent le top 5. Pour établir ce classement, la FFF se base sur cinq critères. La nombre de joueurs formés au club détenteur d’un contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA et le National, temps de jeu en équipe première du club formateur, les rencontres internationales disputées par les joueurs, la scolarité et la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an). Dans ces critères, le PSG a obtenu respectivement cinq étoiles, deux étoiles et demi, cinq étoiles, une étoile et demi et cinq étoiles.

Les critères pour le classement des meilleurs centre de formation de France

L’efficacité des centres de formation des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et du National est évaluée depuis quatre saisons consécutives par la FFF sur la base de cinq critères :