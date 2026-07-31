Le PSG travaille bien sur le recrutement de Zion Suzuki

Même s’il semble bien fourni au poste de gardien de but, le PSG s’intéressait bien au recrutement de l’international japonais de Parme, Zion Suzuki (23 ans).

Cet été, le PSG a recruté le prometteur gardien (18 ans) Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan. Ce dernier arrive en tant que troisième gardien, Renato Marin ayant été prêté au CD Nacional afin qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu, et que Martin James a préféré signer son premier contrat professionnel à Cologne. Après une bonne saison, Matvey Safonov devrait poursuivre en tant que numéro 1 alors que Lucas Chevalier compte rester et tenter de retrouver sa place de titulaire. Malgré la présence de ces trois gardiens, le PSG s’intéressait à Zion Suzuki.

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De la concurrence dans ce dossier

Fabrizio Romano confirme l’intérêt du PSG pour le portier de Parme. Le spécialiste du mercato assure que le PSG travaille sur la venue de l’international japonais. Mais dans ce dossier, les doubles champions d’Europe ne sont pas seuls puisque plusieurs clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas fuité, s’intéressent aussi à lui. Fabrizio Romano indique également que la Juventus Turin a fait une offre à Parme pour son portier mais que cette dernière a été refusée. Le journaliste italien conclut en indiquant que Newcastle s’est retiré du dossier cette semaine et qu’il a jeté son dévolu sur le gardien de Braga, Lukas Hornicek.