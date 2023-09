Le PSG travaille pour rendre hommage à Marco Verratti

Alors que son aventure à Paris est sur le point de prendre fin, Marco Verratti devrait recevoir un hommage de la part du PSG au Parc des Princes.

Le PSG est sur le point de tourner la page avec l’une de ses légendes. Au club depuis 11 ans, Marco Verratti va rejoindre le club qatari d’Al-Arabi dans les heures à venir. Poussé vers la sortie par le board parisien, l’Italien de 30 ans était dans l’obligation de trouver une porte de sortie, lui qui n’était pas inscrit dans la liste de Ligue des champions et non convoqué par Luis Enrique lors des quatre premiers matches de Ligue 1. Mais, le champion d’Europe 2021 devrait bien avoir les adieux qu’il mérite, lui qui côtoie le club parisien depuis l’été 2012.

À voir aussi : Les premiers mots de Marco Verratti au Qatar

L’hommage à Verratti, une « évidence »

Selon les informations du Parisien, qui confirment celles du journaliste Abdellah Boulma, le PSG est en train de travailler pour rendre hommage à Marco Verratti, deuxième joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu (411 matches) à quelques matches du record absolu de Jean-Marc Pilorget (435). Même si les contours précis de cet hommage ainsi que sa date restent encore à déterminer, « le fait que le club rende hommage d’une manière ou d’une autre à son plus ancien joueur est une ‘évidence’, selon une source proche du club. » S’il n’aura pas l’occasion de faire un dernier match sous les couleurs parisiennes, Marco Verratti fera bien son retour au Parc des Princes prochainement pour recevoir l’amour du public après plus d’une décennie au club. Reste à savoir si cet hommage aura lieu dès ce vendredi face à l’OGC Nice ou lors des prochaines rencontres face au Borussia Dortmund (19 septembre) ou l’Olympique de Marseille (24).