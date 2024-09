Au PSG depuis l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est devenu un cadre de l’effectif et pourrait prochainement prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

Arrivé libre en provenance de l’AC Milan à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma occupe désormais une place importante dans l’effectif du PSG. Devenu un titulaire indiscutable au fil des années, le portier italien a toute la confiance du board parisien. Le meilleur joueur de l’Euro 2021 est désormais devenu un élément important du groupe parisien et est l’un des plus anciens de l’effectif aux côtés de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier de 25 ans pourrait prochainement prolonger son bail chez les Rouge & Bleu.

À lire aussi : Deux joueurs du PSG nommés pour le Trophée Kopa, Donnarumma pour le Trophée Yachine

Après avoir évoqué le dossier Victor Osimhen, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, s’est brièvement exprimé sur l’avenir de l’international italien lors du Thinking Football Summit à Porto. Et le dirigeant parisien a confirmé que des discussions ont lieu pour une prolongation de contrat : « Nous travaillons au renouvellement de Donnarumma », a affirmé Luis Campos, dans des propos rapportés par SportItalia. Le dirigeant portugais a aussi été questionné sur Lamine Yamal (FC Barcelone), annoncé dans le viseur du PSG par les médias catalans : « Dire qu’il n’est pas un grand joueur serait une énorme erreur. C’est un excellent footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau. J’aime Lamine Yamal, mais aussi Dembelé, Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio, Gonçalo Ramos… Des joueurs fantastiques d’une qualité énorme », a déclaré le dirigeant du PSG.