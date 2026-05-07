Le PSG travaille sur une diffusion de la finale de la C1 au Parc

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG va jouer sa deuxième finale de suite de Ligue des champions. Cette dernière devrait être diffusée au Parc des Princes.

Le PSG va retrouver la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Après son succès éclatant contre l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le club de la capitale affrontera cette fois-ci Arsenal pour tenter de s’offrir le back-to-back. Pour avoir la chance de défendre son titre à Budapest le 30 mai prochain, le PSG a dû batailler contre le Bayern Munich. Après un match aller de folie remporté par le PSG au Parc des Princes (5-4), le club de la capitale a concédé le nul à l’Allianz Arena hier, après avoir mené pendant pratiquement l’intégralité du match (1-1).

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Une initiative qui avait très bien fonctionné la saison dernière

Dans la Puskas Arena, l’UEFA a alloué 17 200 billets pour les supporters du PSG. Un chiffre insuffisant pour permettre à tous les Parisiens de supporter leur équipe depuis l’enceinte hongroise. Mais comme la saison dernière, le PSG veut inclure un très grand nombre de ses supporters à ces festivités. Selon Le Parisien, le club de la capitale travaille à la mise en place d’une grande viewing party dans l’enceinte du Parc des Princes. « À noter que la mairie de Paris, par l’intermédiaire d’Emmanuel Grégoire, a déjà clamé mercredi soir son souhait de créer une fan-zone dans la capitale pour la rencontre. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a mis les freins ce jeudi matin, réclamant une vraie concertation », conclut le quotidien francilien.