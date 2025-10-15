Le PSG travaille sur une nouvelle vague de prolongations

Comme en début d’année 2025, le board du PSG travaille sur une nouvelle vague de prolongations de contrat dans les mois à venir.

Après la fermeture du marché des transferts le 1er septembre dernier, la direction du PSG a lancé les grandes manoeuvres pour conserver les joueurs importants de son effectif. En effet, après avoir réussi à prolonger Luis Enrique, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha début 2025, le board des Rouge & Bleu travaille désormais sur une nouvelle vague de prolongations, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Pacho prolongé jusqu’en 2031 ?

Entre septembre et décembre, Luis Campos lance les négociations avec l’entourage des joueurs afin de potentiellement finaliser des nouveaux contrats avant la fin de la saison. Et au-delà d’Ousmane Dembélé, quelques cas sont plus urgents comme Fabian Ruiz (29 ans) et Senny Mayulu (19 ans), qui arrivent en fin de contrat en juin 2027. Les deux milieux doivent signer cette saison afin d’éviter un été 2026 agité. Également sous contrat jusqu’en 2027, Ibrahim Mbaye dispose d’une année supplémentaire en option.

Concernant les fin de contrat en 2028, neuf éléments sont concernés : Ousmane Dembélé (28 ans), Bradley Barcola (23 ans), Gonçalo Ramos (24 ans), Marquinhos (31 ans), Lucas Hernandez (29 ans), Lee Kang-in (24 ans), Lucas Beraldo (21 ans), Quentin Ndjantou (18 ans) et Noham Kamara (18 ans). Courtisé l’été dernier par des cadors européens (Liverpool, Bayern Munich), le cas de Bradley Barcola semble être prioritaire, après sa saison 2024-2025 accomplie (21 buts et 21 passes décisives en 64 matches). « Avec l’idée d’intégrer le top 8 des rémunérations ? C’est le sens des échanges récents. Entamées il y a plusieurs mois, les discussions semblent toutefois traîner. »

S’il est rare de voir Luis Campos discuter pour des joueurs disposant encore de trois ans de contrat, le dirigeant portugais peut faire des exceptions pour les « petits salaires » du club, à l’image de Willian Pacho. Hors du top 15 des plus gros salaires du club (2,5 M€ nets, évolutif en fonction du nombre d’apparitions), l’international équatorien dispose d’une offre de prolongation de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2031. « Luis Campos a rencontré ses représentants en septembre. Le défenseur central doit désormais répondre à la proposition. Toutes les parties sont satisfaites de la nature des échanges et un accord pourrait être trouvé rapidement. » Comme à son habitude le conseiller sportif des Rouge & Bleu inclut une part fixe et une part variable dans les nouveaux contrats, mais certains éléments de l’effectif ont été exemptés de cette « obligation » comme Achraf Hakimi, conclut le quotidien sportif.