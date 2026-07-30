Le PSG très proche de finaliser le transfert de Maghnes Akliouche

Après plusieurs semaines de négociations avec l’AS Monaco pour le recrutement de Maghnes Akliouche, le PSG touche enfin au but dans ce dossier.

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG a rapidement ciblé Maghnes Akliouche, afin de compenser, notamment, le départ de Lee Kang-in à l’Atlético de Madrid. Un accord a rapidement été trouvé avec le joueur, qui a fait du PSG sa priorité. En revancahe, les négociations avec l’AS Monaco traînent en longueur depuis plusieurs semaines.

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Des derniers détails à régler

Mais, selon les dernières informations du Parisien, ce transfert est en passe de se finaliser. « Les différentes parties se sont considérablement rapprochées d’un accord au cours des dernières heures. » Il ne reste plus que quelques détails à régler, mais l’opération est en très bonne voie. Le joueur de 24 ans devrait donc devenir un nouveau joueur du PSG dans les jours à venir.

Déjà à l’été 2025, Maghnes Akliouche avait manifesté son envie de rejoindre les Rouge & Bleu et d’être dirigé par Luis Enrique. « Un technicien qui, comme avec chaque recrue, ne lui a pas garanti une place de titulaire mais lui a assuré de sa conviction de pouvoir le faire progresser », rapporte de son côté L’Équipe, qui explique la longueur de ce dossier. Si le joueur s’était déjà mis d’accord avec le PSG avant la Coupe du monde pour un contrat de cinq ans, il devait faire preuve de patience. La première offre des Parisiens, inférieure à 30 M€, a été rejetée par l’ASM. « Les deux clubs se sont ensuite vus en Principauté. Avec une offre rehaussée et estimée à 35 M€. Là encore, très loin des attentes. » Le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a pour objectif d’en tirer 50 M€ tandis que Luis Campos a pour volonté de ne pas surpayer « dans un marché où Paris n’a pas une surface financière extensible à l’infini. » Si la dernière offre de 45 M€ assortie de 5 M€ de bonus n’a pas suffi à convaincre les dirigeants monégasques, les différentes parties restaient confiantes quant à la finalisation de ce dossier ces dernières heures, conclut le quotidien sportif.