Ce lundi soir, la 32e cérémonie des Trophées UNFP se déroulait au Pavillon d’Armenonville dans le 16e arrondissement de Paris. Et plusieurs joueurs du PSG ont remporté des distinctions

Alors que la fin de la saison 2023-2024 de Ligue 1 approche à grand pas, l’UNFP a offert ses récompenses de fin de saison. Champion de France en titre, le PSG était sans surprise bien représenté dans toutes les catégories chez les hommes. Chez les femmes, les Parisiennes étaient aussi représentées dans chaque catégorie.

Mbappé meilleur joueur, Luis Enrique pas récompensé

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé étaient en lice pour le titre du meilleur joueur de l’année. Après avoir remporté les quatre dernières distinctions (2019, 2021, 2022 et 2023), le numéro 7 du PSG a remporté pour la cinquième fois de suite cette récompense. Pour les catégories de meilleur gardien et espoir, Gianluigi Donnarumma et Warren Zaïre-Emery ont remporté les récompenses. Enfin, Luis Enrique a été devancé par le coach du Stade Brestois, Eric Roy, pour le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1. À noter que sept joueurs des Rouge & Bleu sont présents dans le onze-type de la saison (Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha, Dembélé et Mbappé). Chez les féminines, le PSG était aussi bien représenté. Cependant, Tabitha Chawinga est la seule joueuse récompensée avec le titre de meilleure joueuse de D1 Arkema.

Les vainqueurs des Trophées UNFP

Meilleur joueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Meilleur gardien de Ligue 1 : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Meilleur espoir de Ligue 1 : Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Eric Roy (Stade Brestois 29)

Meilleurs arbitres de Ligue 1 : François Letexier (arbitre principal) et Nicolas Danos (arbitre assistant)

Equipe-type de Ligue 1 : Donnarumma – Hakimi , Yoro, Marquinhos , Locko – Zaïre-Emery , Vitinha , Lees-Melou – Dembélé , Aubameyang, Mbappé .

Trophée Just Fontaine (plus beau but de Ligue 1) : Kamori Doumbia (Stade Brestois 29)

Meilleur joueur de Ligue 2 : Gauthier Hein (AJ Auxerre)

Meilleur gardien de Ligue 2 : Gautier Larsonneur (AS Saint-Etienne)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Christophe Pélissier (AJ Auxerre)

Meilleurs arbitres de Ligue 2 : Nicolas Rainville (arbitre principal) et Florian Goncalves (arbitre assistant)

Equipe type de Ligue 2 : Larsonneur – Joly, Jubal Jr, Briançon, Abdi – Hein, Kebbal, Abdelli – Perrin, Diony, Mendy

Trophée Just Fontaine (plus beau but de Ligue 2) : Irvin Cardonna (AS Saint-Etienne)

Meilleure joueuse de D1 Arkema : Tabitha Chawinga (Paris Saint-Germain)

Meilleure gardienne de D1 Arkema : Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Meilleure espoir de D1 Arkema : Louna Ribadeira (Paris FC)

Equipe-type D1 Arkema : Nnadozie – Carpenter, De Almeida , Mbock, Karchaoui – Geyoro , Horan – Le Sommer, Benyahia, Cascarino – Chawinga

Meilleur joueur français évoluant à l'étranger : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Trophée du joueur citoyen : Raphaël Varane

Le fil de la cérémonie

20h40 – Kylian Mbappé est arrivé au Pavillon d’Armenonville en compagnie de son frère Ethan Mbappé et son père Wilfrid. Pour rappel, le numéro 7 parisien est nommé pour le trophée du meilleur joueur de la saison.

20h45 – Achraf Hakimi, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma sont arrivés sur le tapis rouge.

20h46 – Sakina Karchaoui est également arrivée. Elle est en lice pour le titre de meilleur joueuse de la saison.

20h55 – C’est au tour de Dembélé d’arriver au Pavillon d’Armenonville.

21h24 – Warren Zaïre-Emery élu meilleur espoir de la saison !!! Le Parisien devance Eliesse Ben Shegir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes) et Leny Yoro (Lille)

21h25 Zaïre-Emery : « C’est une fierté d’être là. Je suis content d’avoir eu ce trophée. Ça montre le travail acharné du quotidien. Je tenais à remercier ma famille, mes coéquipiers qui me rendent meilleur tous les jours, le coach qui me donne la confiance, et les autres nominés. »

21h27 – Zaïre-Emery sur sa fin de saison (baccalauréat, Euro et JO) : « J’essaye d’être concentré sur tout. C’est vrai que c’est compliqué. Je suis content de la saison que je fais et j’espère que ça va continuer. Il faut un travail au quotidien et j’espère que je serais appelé pour tout (Euro et JO). »

21h33 – François Letexier remporte le titre de meilleur arbitre de Ligue 1. Pour rappel, il arbitrera la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain. Nicolas Danos remporte, lui, le Trophée UNFP du meilleur assistant de L1. En Ligue 1, les Trophées UNFP du meilleur arbitre et assistant sont décernés à Nicolas Rainville et Florian Goncalves.

21h40 – Chez les féminines, les deux joueuses du Paris FC, Chiamaka Nnadozie et Louna Ribadeira, remportent les trophées de meilleure gardienne et meilleure espoir.

21h44 – Nouveau trophée pour le PSG. Chez les Féminines, Tabitha Chawinga remporte le trophée de la meilleure joueuse de D1 Arkema. L’international malawite est la meilleure buteuse (18 buts) et meilleure passeuse(10 passe) du championnat.

21h45 – Tabitha Chawinga sur son avenir (prêtée cette saison par le Wuhan Jianghan University au PSG) : « Je crois que cela sera décidé vendredi. Je joue pour le PSG et j’aime la France aussi. Je suis très motivée ici. Porter le maillot du PSG est très important. »

🏆🔝 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐬𝐞 de #D1Arkema



Tabitha Chawinga est élue meilleure joueuse de la saison 2023/2024 en #D1Arkema ! 👏❤️💙#TrophéesUNFP ✨ pic.twitter.com/bVGlZtYHKx — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 13, 2024

21h53 – Quatre parisiennes dans l'équipe-type de la saison : Nnadozie – Carpenter, De Almeida , Mbock, Karchaoui – Geyoro , Horan – Le Sommer, Benyahia, Cascarino – Chawinga

, Mbock, – , Horan – Le Sommer, Benyahia, Cascarino – 21h59 – Une autre récompense pour le PSG. Gianluigi Donnarumma remporte le trophée de meilleur gardien de la saison et succède à Brice Samba (Lens). L’Italien devance Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevallier (Lille) et Brice Samba (Lens). Le portier parisien avait déjà remporté cette distinction en 2022.

22h00 – Gianluigi Donnarumma sur cette distinction : « Je suis content, c’est une grande satisfaction. Je remercie mes coéquipier, le staff et mon entraîneur pour le travail accompli cette année. Nous avons fait une très belle saison et je suis vraiment content d’avoir gagné ce prix. »

Donnarumma sur la fête hier soir au Parc : « C’était une belle fête avec nos supporters qui nous ont soutenu toute la saison. Nous avons encore des matches importants et notamment la Coupe de France. »

Donnarumma sur sa saison : « On travaille dur pour améliorer de petits détails et on peut toujours s’améliorer. Jusqu’au bout il faut s’améliorer. On s’entraîne tous les jours pour améliorer ces petits détails. »

22h05 – Raphaël Varane remporte le Trophée du joueur citoyen 2024.

22h12 – Christophe Pélissier (AJ Auxerre) remporte le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2. Sacré champion de L1, l’AJA remontera en Ligue 1 la saison prochaine.

22h20 – Gautier Larsonneur (AS Saint-Etienne) remporte le trophée de meilleur gardien de Ligue 2.

22h22 – Gauthier Hein (AJ Auxerre) remporte le trophée du meilleur joueur de Ligue 2

22h25 – Equipe type de Ligue 2 : Larsonneur – Joly, Jubal Jr, Briançon, Abdi – Hein, Kebbal, Abdelli – Perrin, Diony, Mendy.

22h38 – Le coach du Stade Brestois Eric Roy remporte le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Également en lice, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a pas remporté cette distinction comme les autres concurrents Paulo Fonseca (Lille), Luka Elsner (Le Havre) et Franck Haise (Lens).

20h40 – Eric Roy sur Luis Enrique : « À chaque fois que j’ai rencontré Luis Enrique, il a toujours eu des mots élogieux, sympathiques. Ça veut dire que notre équipe a touché le coeur des Français. »

22h47 – Antoine Griezmann remporte le trophée du meilleur joueur français évoluant à l’étranger et succède à Karim Benzema. L’international français devance Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), William Saliba (Arsenal) et Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

22h50 – Vincent Labrune (président de la LFP) sur le départ de Kylian Mbappé : « Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans. Il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait rayonné la Ligue 1 et la France. Pour tous ces instants magiques, je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier ton club et ton président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rendu ça possible. Je te souhaite de réaliser tes rêves et je nous souhaite à tous que tu reviennes après. J’espère qu’on te reverra. »

22h52 – Equipe type de Ligue 1 avec sept Parisiens – Donnarumma – Hakimi , Yoro, Marquinhos , Locko – Zaïre-Emery , Vitinha , Lees-Melou – Dembélé , Aubameyang, Mbappé .

22h55 – Dembélé sur son retour en Ligue 1 : « Ça fait plaisir. Je pense que c'est une belle équipe. Dans cette Ligue 1 il y a énormément de bons joueurs. Je kiffe rejouer en Ligue 1, même s'il y a des défenseurs rugueux. Je prends du plaisir. »

23h00 – Irvin Cardonna (AS Saint-Etienne) remporte le trophée Just Fontaine du plus beau but de la saison de Ligue 2.

23h06 – Kamori Doumbia (Stade Brestois 29) remporte le trophée Just Fontaine du plus beau but de la saison de Ligue 1.

23h10 – Et le dernier titre est remporté sans surprise par Kylian Mbappé dans la catégorie du meilleur joueur de la saison. Le numéro 7 du PSG remporte son 5e titre consécutif après 2019, 2021, 2022 et 2023.

