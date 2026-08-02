Le PSG va accélérer son mercato du côté des arrivées

Le mercato estival 2026 du PSG a pour l’instant été marqué par les départs. Mais les dirigeants parisiens devraient accélérer du côté des arrivées dans les prochains jours.

Pour le moment, le PSG n’a officialisé qu’une seule arrivée, celle libre d’Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan. Son mercato a été marqué par les départs de très nombreux titis et ceux de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Kang-in Lee à l‘Atlético de Madrid et le dernier en date, celui de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. S’il est associé à plusieurs joueurs (Torres, Kroupi, Suzuki, Godts…), il n’a pas encore bougé dans ces dossiers. Il a tout de même sécurisé les arrivées de deux internationaux français, Lucas Digne en provenance d’Aston Villa et de Maghnes Akliouche qui va quitter l’AS Monaco. Ces deux transferts devraient bientôt être officialisés par les Rouge & Bleu. Ils ne devraient pas être les derniers renforts de l’été du PSG.

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Le PSG voudrait rapidement résoudre les dossiers Godts, Torres et Suzuki

Avec la vente de Randal Kolo Muani pour 50 millions d’euros bonus compris, le PSG va accélérer sur son recrutement avec la volonté de finaliser Mika Godts, selon les informations de Fabrice Hawkins. Le journaliste spécialiste des doubles champions d’Europe pour RMC Sport indique que les dirigeants parisiens vont aussi tenter de finaliser les transferts de Ferran Torres et Zion Suzuki, deux autres noms qui reviennent avec insistance du côté des rumeurs autour des Rouge & Bleu.