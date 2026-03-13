Le PSG va déposer une enchère pour acquérir la future franchise NBA parisienne

La NBA compte lancer une ligue en Europe. Le PSG est l’un des clubs intéressés par une franchise. Avec son propriétaire QSI, il va déposer une enchère pour acquérir la future franchise parisienne.

Meilleure ligue de basket du monde, la NBA cherche à créer un championnat en Europe. Elle aimerait implanter plusieurs franchises dans les plus grandes villes d’Europe. Sans surprise, Paris fait partie de ces villes dans lesquelles veut venir la NBA. Pour sa franchise, elle aimerait que le PSG et son propriétaire, QSI, soient ceux qui représentent Paris dans cette future ligue. L’Equipe explique qu’en théorie, plusieurs projets peuvent prétendre s’implanter à Paris. Mais la NBA n’a jamais caché son intérêt pour « les plus grandes marques du monde ». Le PSG champion d’Europe, dans lequel Michael Jordan est investi comme équipementier, et dont Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire, semble une cible incontournable.

QSI n’aurait pas tranché sur la stratégie à adopter

L’Asvel de Tony Parker, très actif dans l’arrivée de la NBA, est également citée parmi les organisations et villes visées pour intégrer les douze membres permanents de la future ligue – plus quatre places au mérite sportif, via la BCL ou un tournoi de fin de saison -, dont le lancement est espéré par Adam Silver, patron de la NBA, à l’automne 2027. Parmi les autres : Madrid, Barcelone, Rome, Londres, Athènes, Istanbul ou Berlin, indique le quotidien sportif. Quand les émissaires de la ligue nord-américaine ouvriront les premiers dossiers des prétendants à l’acquisition d’une franchise de la future NBA Europe, l’un d’entre eux portera les trois initiales QSI. Qatar Sports Investments, le propriétaire du PSG, fera bien partie des candidats, comme a pu se le faire confirmer L’Équipe. L’entité nous a confirmé travailler « positivement et activement » au dépôt d’une enchère. QSI a décliné tout autre commentaire sur le sujet, lance L’Equipe. La NBA a fixé pour première date butoir le 31 mars pour le dépôt des dossiers. Cette deadline interviendrait quelques jours après la prochaine assemblée des propriétaires NBA, programmée elle-même fin mars, et qui pourrait donc entériner plusieurs avancées autour du projet. « Pour l’heure, selon nos informations, confirmées par plusieurs sources, s’il a été fait état de discussions à très haut niveau avec de multiples clubs, parmi lesquels le Paris Basketball ou encore Levallois (N1), rien de concret n’en serait ressorti pour l’heure, et QSI n’aurait pas tranché sur la stratégie à adopter. Racheter une équipe pour servir de support à la future franchise, en récupérant ses droits sportifs, est une option -le Paris Basketball avait lui-même racheté le HTV Basket en 2018 et démarré son histoire directement en Pro B-, mais une option parmi d’autres. » On peut également imaginer que l’issue des élections municipales, alors que l’avenir du Parc des Princes est toujours en suspens, pourrait bouleverser la donne quant à la stratégie du club omnisports, qui ne dispose pas actuellement de section basket, conclut L’Equipe.