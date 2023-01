Le PSG va devoir se méfier dans le dossier Malcom

Il ne reste que très peu de temps avant que le mercato hivernal ne ferme définitivement ses portes. Un laps de temps très court durant lequel le PSG pourrait bien bouger ses pions dans deux dossiers.

Pour l’heure, le club de la capitale se montre très patient sur le marché des transferts. Il faut dire que, malgré le départ de Pablo Sarabia, les caisses rouge et bleu ne sont nullement illimitées. La faute à l’UEFA et son fameux Fair-play financier. Le PSG jouirait donc d’une enveloppe estimée entre 10 et 15 millions d’euros. Ce qui n’est pas une marge de manœuvre extraordinaire quand on sait que les deux pistes prioritaires du moment se nomment Milan Skriniar et Malcom.

De la concurrence à prévoir pour Malcom ?

Pour ce qui est du premier cité, il a, de lui-même, annoncé qu’il avait un accord entériné avec le PSG. Reste désormais à savoir si le Slovaque de l’Inter ralliera la ville lumière dans les prochaines heures ou l’été venu. Pour ce qui est de l’ailier brésilien, aucune offre n’aurait encore été formulée de la part du board francilien, mais l’intérêt du PSG pour l’ancien bordelais s’est vu confirmé par le coach du Zénith en personne.

Mattéo Moretto, journaliste pour Relevo, a d’ailleurs fait un petit point sur ce dossier. Selon cette source, le Zénith aurait dicté ses conditions afin de laisser filer Malcom. Le club russe souhaiterait ainsi un prêt avec obligation d’achat ou un transfert sec. Une requête qui ne serait, pour l’heure, pas vraiment du goût du PSG. Le club parisien aurait, en effet, plutôt dans l’idée de conclure un prêt sans obligation d’achat. Mattéo Moretto conclut en expliquant que Luis Campos devra, selon toutes vraisemblances, se méfier dans la dernière ligne droite s’il veut boucler cette venue puisqu’une écurie de Premier League, dont le nom n’est pas évoqué, se serait immiscée dans cette affaire.