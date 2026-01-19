Achraf Hakimi Nasser al Khelaïfi
Image : Icon Sport

Le PSG va discuter avec Hakimi et Mbaye pour évoquer leur date de retour 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 janvier 2026

Hier soir, le Sénégal a remporté la CAN contre le Maroc. Deux joueurs du PSG étaient concernés par cette rencontre, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Le PSG va s’entretenir avec ses joueurs pour planifier leur date de retour.

La Coupe d’Afrique des nations a livré sa vérité hier soir lors de la finale entre le Sénégal et le Maroc. Ce sont les Sénégalais qui ont soulevé le trophée après une fin de match houleuse. Lors de cette rencontre, deux joueurs du PSG ont joué. Achraf Hakimi a joué l’intégralité de la rencontre, tandis qu’Ibrahim Mbaye est entré à la 77e minute. L’attaquant du PSG va revenir à Paris en tant que champion d’Afrique, alors qu’Achraf Hakimi était inconsolable à l’issue de la défaite de son équipe dans son pays. Les deux joueurs devraient rapidement revenir à Paris pour participer à la deuxième partie de saison avec le PSG

Achraf Hakimi présent avec le PSG contre Auxerre ?
canalsupporters.com

Présents contre Auxerre ?

Selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, le PSG a prévu un point téléphonique ce soir avec Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye pour convenir de leur date de retour à l’entraînement après la Coupe d’Afrique des nations. Pour rappel, L’Equipe expliquait il y a quelques jours qu’Achraf Hakimi pourrait faire son retour à l’entraînement mercredi et même postuler à une place dans le groupe pour le déplacement du PSG à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1 vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +). 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 janvier 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

19 janvier 2026
Zabarnyi

LDC – Zabarnyi titulaire à droite lors de Sporting / PSG ?

19 janvier 2026
Boutique PSG Hong Kong

Le PSG a ouvert sa première boutique permanente à Hong Kong 

19 janvier 2026
Dembélé

Ousmane Dembélé a participé au concert caritatif des Enfoirés

19 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page