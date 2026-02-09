Entre les banderoles déployées, les chants et les fumigènes de ses supporters face à l’OM, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la LFP.

Après le festival face à l’OM (5-0) ce dimanche, le PSG va désormais devoir s’expliquer devant la commission de discipline de la Ligue. En effet, selon les informations du Parisien, le club de la capitale va être convoqué pour le comportement de ses supporters durant ce Classique.

Une banderole au centre des tensions

Et les banderoles déployées sont notamment au centre des attentions. « L’un d’elle, déployée en haut à gauche de la tribune Auteuil, a particulièrement été remarquée. Un livreur de la société ‘dpd’, habillé d’une casquette de l’OM et d’un jogging de Chelsea, tient un carton où est dessiné un rat. Un tifo accompagné du message : ‘les Marseillais, c’est des livreurs' », rapporte LP. À cela s’ajoutent les fumigènes et les chants discriminatoires. Le PSG est donc sous le menace de sanction. Début janvier, le match face au PFC (2-1) avait déjà été stoppé quelques minutes pour des chants discriminatoires dans les tribunes, quelques jours avant le Classique face à l’OM au Trophée des Champions.

Ce lundi matin, le candidat à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a aussi pointé du doigt cette banderole parisienne : « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

« Les Marseillais sont des livreurs », la banderole des supporters du PSG 😅#PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/Z5Xh78DGR3 — Onze Mondial (@OnzeMondial) February 8, 2026